СК: Полицейские сами купили подброшенные Голунову наркотики

Задержаны пять бывших правоохранителей. Их подозревают в фальсификации результатов своей работы по борьбе с наркотиками.

Полицейские незаконно хранили и перевозили наркотики

Бывшим сотрудникам полиции, инициировавшим незаконное уголовное преследование Ивана Голунова, будет предъявлено обвинение. Об этом сегодня, 29 января, сообщили официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России продолжается расследование по уголовному делу, возбужденному по факту обнаружения наркотических средств у Ивана Голунова.

В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных совместно с ГУСБ МВД России и УСБ МВД России по городу Москве, установлены и задержаны пятеро фигурантов. Это бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

Все они задержаны, с ними проводятся следственные действия и в ближайшее время следствие предъявит фигурантам обвинение. По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в его рюкзак, а также в жилище. Таким образом они сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, которые в последующем явились доказательствами виновности Голунова в незаконном сбыте наркотических средств. При этом подложенные потерпевшему наркотические средства, ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились.

Также следствием будет решаться вопрос о мере пресечения задержанным.