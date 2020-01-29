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СК: Полицейские сами купили подброшенные Голунову наркотики

21:50 29.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Задержаны пять бывших правоохранителей. Их подозревают в фальсификации результатов своей работы по борьбе с наркотиками.

СК: Полицейские сами купили подброшенные Голунову наркотики
Полицейские незаконно хранили и перевозили наркотики

Бывшим сотрудникам полиции, инициировавшим незаконное уголовное преследование Ивана Голунова, будет предъявлено обвинение. Об этом сегодня, 29 января, сообщили официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России продолжается расследование по уголовному делу, возбужденному по факту обнаружения наркотических средств у Ивана Голунова.

В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных совместно с ГУСБ МВД России и УСБ МВД России по городу Москве, установлены и задержаны пятеро фигурантов. Это бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

Все они задержаны, с ними проводятся следственные действия и в ближайшее время следствие предъявит фигурантам обвинение. По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в его рюкзак, а также в жилище. Таким образом они сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, которые в последующем явились доказательствами виновности Голунова в незаконном сбыте наркотических средств. При этом подложенные потерпевшему наркотические средства, ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились.

Также следствием будет решаться вопрос о мере пресечения задержанным.

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От редакции

А юношу чуть не посадили надолго...

Аноним, 29 января 2020 22:10
Б Р Е Х Н Я...
Аноним, 29 января 2020 22:31
Для порядка что-нибудь предъявят, а потом тут же условочка на годик-другой. Ну серьёзно, они же не выходили на улицу, не кидали пластиковые стаканчики, не пугали этим доблестных росгвардейцев...
Аноним, 29 января 2020 23:24
да что же это творится то, люди добрые!
невиновных - отпускают, виновных - наказывают...
куда катимся???

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