Молодые сотрудники ценятся больше опытных в России

Результаты исследования, касающиеся жителей России, показали, что в нашей стране зарплата достигает раннего пика в 30-40 лет

Как меняется зарплата в течение жизни? Что такое человеческий капитал? Почему Россия не следует мировым тенденциям? Об этом в материале, подготовленном на основе доклада директора и ведущего научного сотрудника Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимира Гимпельсона в рамках семинара «Человеческий капитал и заработная плата: эффекты возраста и поколения», который прошел на площадке НИУ «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Человеческий капитал и зарплата

По данным исследований, в развитых странах заработная плата растет с возрастом на протяжении почти всей трудовой жизни, потому что человеческий капитал накапливается. В последние годы – перед пенсией или перед уходом с рынка труда – заработная плата может падать, а может стабилизироваться. Как правило, в конце трудовой жизни роста нет.



Ученый отметил, что человеческий капитал формируется с детства – с помощью семейных инвестиций и через родителей. Формальное образование вносит ключевой вклад в человеческий капитал. Разные исследования показали, что люди с высшим образованием имеют максимальную крутую траекторию профиля: высокий подъем заработной платы на протяжении жизни, относительно любых других уровней образования.Когда формальное образование заканчивается, и человек выходит на рынок труда, то процесс формирования человеческого капитала не прекращается. Он продолжает накапливаться в других формах: через опыт, через обучение на работе. Но частично человеческий капитал начинает амортизироваться в силу разных обстоятельств: когнитивных, биологических, технических факторов. И если амортизация не будет покрываться новыми инвестициями, то человеческий капитал будет сокращаться.Результаты исследования, касающиеся жителей России, показали, что в нашей стране зарплата достигает раннего пика в 30-40 лет, потом некоторое время находится на плато, а затем быстро снижается (данные за 2005 год).«Когда стали смотреть на данные, то увидели, что профиль выглядит совершенно нестандартно. Мы вначале считали, что это временное явление, связанное с 90-ми годами: произошел шок – обесценение старого человеческого капитала, приспособленного к требованиям плановой экономики и переход к другому типу человеческого капитала. Подождем чуть-чуть, и все будет как везде», – отметил Гимпельсон.Однако новые данные за 2015, 2016 и 2017 года показали, что эта модель накопления человеческого капитала не изменилась. Зарплата по-прежнему максимальна в группе 30-40 лет, а потом начинает быстро снижаться.«Это уже заставляет задуматься: прошло 10 лет, пик должен был бы сдвинуться вправо, но ничего не произошло. Но это очень грубые данные, это просто средние заработные платы по возрастным группам… Мы можем учесть дополнительные индивидуальные характеристики с помощью, так называемого минцеровского уравнения», – прокомментировал автор.Подробный анализ с учетом индивидуальных характеристик (пол, образование, отрасль, регион) показал, что за период с 2005 до 2015 года профиль стал еще круче – снижение после пика пошло резче. Причем у мужчин пик зарплаты достигается раньше и снижается раньше, а у женщин – позже. Получается, что длительный опыт работы не является важным активом, молодые сотрудники ценятся больше.«Предварительный вывод звучит так: Россия ни на кого не похожа. Но такой вывод был бы ошибочным. Когда мы смотрим на возраст, то видим эффект трех вещей: возраста (или общего стажа), поколения и периода наблюдения. Они мультиколлинеарны, и их надо каким-то образом разделить. Это очень сложная задача, но есть разные подходы к ее решению», – рассказал он.

Премия – за возраст, штраф – за поколение

Теория человеческого капитала предполагает, что в предпенсионном периоде инвестиции в этот капитал резко снижаются: они могут быть нулевыми. Чем короче период отдачи на инвестиции, тем слабее стимулы к такому инвестированию. Значит, вклад возраста или стажа на этом этапе жизненного цикла равен нулю.

«Мы использовали подход Хекмана и соавторов (1998). Мы берем синтетическую когорту – людей, которым исполнилось 55 лет. И потом берем эту же возрастную группу через 5 лет (это когорта). И вклад когорты в рост заработной платы равен нулю, потому что это одна когорта. А теория человеческого капитала нам сказала, что вклад возраста равен нулю. Это означает, что вся разница в зарплатах приписывается эффекту времени», – отметил Гимпельсон.

Исследователи проанализировали через такие синтетические когорты возрастные группы: от старших к младшим. При этом эффект времени считается постоянным. Таким образом, выявляются эффекты возраста, а дальше восстанавливаются эффекты когорты.

«У старших возрастов есть премия за возраст, но штраф за поколение. Но при этом мы исходим из того, что в старших возрастах амортизация человеческого капитала равна нулю. Но как только мы вводим амортизацию на уровне полпроцента в год (очень мало), этот профиль очень быстро загибается вниз, то есть зарплата снижается», – прокомментировал он.

Авторы исследования отметили, что с одной стороны, получился вполне стандартный профиль зарплаты – она растет с возрастом или стажем. С другой – выявился эффект поколения или когорты, который «идет» в обратном направлении и отражает «шоки» перехода от плановой экономики к рыночной. Младшие поколения еще не набрали свой человеческий капитал в силу юности, но у них уже есть поколенческий гандикап, потому что они уже сформировались в условиях рыночной экономики. Такая зависимость наблюдается во всех постсоциалистических странах.

Источник: РИА Новости