30.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Недвижимость / Общество

К 2022 году Минстрой создаст единую базу сметных нормативов в строительстве

15:49 30.01.2020 Фото: pixabay.com
0

Эти документы крайне важны для профессионального сообщества, они повышают точность планирования капитальных вложений и делают процедуру определения твердой договорной цены и расчетов в ее пределах более четкой и понятной.

К 2022 году Минстрой создаст единую базу сметных нормативов в строительстве
Собственники будут получать уведомления о попытках заочных сделок с их недвижимостью

Минстрой России планирует завершить создание единой базы сметных нормативов в строительстве к 2022 году. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о так называемой разморозке расценок, которая стала возможна после подписанного в июле 2019 года президентом Владимиром Путиным закона, где также есть пункты, посвященные ценообразованию в строительстве.

«Все этапы по созданию единой базы сметных нормативов в строительстве планируется завершить к 2022 году. Большая часть работы на данный момент сделана», — сказали в пресс-службе.

В Минстрое уточнили, что в рамках совершенствования системы ценообразования в декабре были утверждены сборники укрупненных нормативов цены строительства (стоимость объекта, поделенная на проектную мощность), методика, устанавливающая порядок разработки индексов изменения сметной стоимости строительства, была оптимизирована процедура разработки индексов.

«Эти документы крайне важны для профессионального сообщества, они повышают точность планирования капитальных вложений и делают процедуру определения твердой договорной цены и расчетов в ее пределах более четкой и понятной. Сейчас приказ об утверждении документов находится на государственной регистрации в Минюсте России», — приводит пресс-служба слова замминистра строительства и ЖКХ Дмитрия Волкова по итогам рабочей встречи с членом координационного совета «Деловой России» Игорем Куровым.

Куров в свою очередь отметил, что в настоящее время в ряде регионов нет точной трактовки методики расчета, из-за этого при составлении проектно-сметной документации учитывается неактуальная стоимость закупки определенных материалов, поставки импортного оборудования. «В результате страдает качество проводимых работ», — сказал он.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сталкивались с проблемой неточного расчета при составлении сметы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Угрожал Путину правнук героя Сталинградской битвы в Санкт-Петербурге
16:09 30-01-2020
Угрожал Путину правнук героя Сталинградской битвы в Санкт-Петербурге
Главные тренды в зимнем макияже 2020: Стрелки, естественные брови и влажные губы
16:08 30-01-2020
Главные тренды в зимнем макияже 2020: Стрелки, естественные брови и влажные губы
Материнский капитал на первого и второго ребенка в 2020 году получат более 1 миллиона матерей
16:05 30-01-2020
Материнский капитал на первого и второго ребенка в 2020 году получат более 1 миллиона матерей
Угоняют на парковках у домов и ТЦ автомобили россиян чаще всего
16:00 30-01-2020
Угоняют на парковках у домов и ТЦ автомобили россиян чаще всего
Мутко будет курировать ипотеку, развитие городской среды и заниматься проблемой дольщиков
15:57 30-01-2020
Мутко будет курировать ипотеку, развитие городской среды и заниматься проблемой дольщиков
Молодые сотрудники ценятся больше опытных в России
15:54 30-01-2020
Молодые сотрудники ценятся больше опытных в России
К 2022 году Минстрой создаст единую базу сметных нормативов в строительстве
15:49 30-01-2020
К 2022 году Минстрой создаст единую базу сметных нормативов в строительстве
Застрявшую в водосточной трубе кошку вытащили спасатели и сняли на видео в Новосибирске
15:45 30-01-2020
Застрявшую в водосточной трубе кошку вытащили спасатели и сняли на видео в Новосибирске
Могут ли отказать в льготах при задолженности за услуги ЖКХ?
15:36 30-01-2020
Могут ли отказать в льготах при задолженности за услуги ЖКХ?
Двое суток живет в слетевшем с трассы грузовике в морозы водитель в Новосибирской области 1
15:30 30-01-2020
Двое суток живет в слетевшем с трассы грузовике в морозы водитель в Новосибирской области