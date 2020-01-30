Главные тренды в зимнем макияже 2020: Стрелки, естественные брови и влажные губы

Стилисты в один голос твердят, что натуральность и естественность — один из главных трендов в макияже этого года.

Мода постоянно диктует новые законы в beauty-индустрии

Для того, чтобы всегда выглядеть свежо, нужно придерживаться стильных нововведений. Идеальный зимний мakeup имеет свои особенности и тонкости, с которыми мы сейчас познакомимся.

Стилисты в один голос твердят, что натуральность и естественность — один из главных трендов в макияже этого года. Но, признаемся по секрету, это совсем не повод забыть про любимые тени и красную помаду. Наоборот, с помощью косметики стоит подчеркнуть все то, чем наградила вас природа.

Итак, знакомьтесь с подборкой самых востребованных трендов в зимнем макияже 2020.

#1. Естественные брови

Откажитесь от идеи прорисовывать четкий контур бровей. На данный момент эффект небрежности — очень актуален.

Цвет бровей не должен существенно отличаться от натурального. Максимум — 1-2 тона разницы.

Идеальный вариант на каждый день — зафиксировать брови гелем или же сделать процедуру ламинирования.

#2. Румянец

Можете смело доставать из дальних шкафчиков любимые румяна, ведь они снова возвращаются в моду.

Лучше всего комбинировать их с тенями в тон. Просто нанесите пальцами румяна на веки и все, ваш идеальный образ — готов.

Помаду выбирайте на свой вкус. Одинаково хорошо будут смотреться как яркие, сочные оттенки, так и нюдовые.

#3. Стрелки

В этом сезоне любительницам стрелок будет где разгуляться. Широкие, двойные, тонкие, смазанные, цветные и длинные. Все возможные варианты стрелок будут возглавлять тренды в макияже.

Смело пробуйте вариации с круглыми и острыми кончиками.

#4. Все в одном цвете

Теперь не придется часами мучиться и подбирать помаду под цвет теней.

Вам достаточно выбрать один оттенок и использовать его в качестве теней, румян и помады. На пике популярности розовые цвета, но так же будут пользоваться спросом персиковый, коралловый и коричневый оттенки.

#5. Влажные губы

Беспроигрышный вариант быть в тренде — сделать эффект влажных губ. Такой прием безупречно сочетается со всеми вариациями макияжа: от повседневного нюдового до вечернего smoky eyes.

Прозрачный блеск создает эффект объемных губ. Если же вы захотите добавить в свой образ разнообразия, используйте блеск с легким оттенком персика, абрикоса или карамели.

#6. Отсутствие контуров

Скрупулезная растушевка теней от цвета к цвету — отошла на задний план. В этом сезоне только небрежный мейкап в сочных оттенках поможет достигнуть wow-эффекта.

Главное правило — никакой растушевки! Используйте лишь однородный, яркий цвет. Пигмент должен быть чистым, а мазки — широкими.

Помните, зима — это очередной повод быть яркой и незабываемой!

Источник: hochu.ua