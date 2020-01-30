В Прощеное воскресенье каждый человек просит прощения не только за свои грехи, но и за грехи всего человечества. А первыми грешниками, как известно, были Адам и Ева, изгнанные из Эдема и лишившие последующие поколения напрямую контактировать с Высшими силами.

Дата празднования Прощеного воскресенья всегда зависит от даты Пасхи

Прощеное воскресенье — праздник, который предшествует началу Великого поста. Только с чистым от обид сердцем человек может встать на путь полного физического и духовного очищения, которое и подарит время длительного воздержания.

Дата празднования Прощеного воскресенья всегда зависит от даты Пасхи в наступившем году, ведь именно от празднования большого церковного праздника зависит в итоге празднование Масленицы и начало Великого поста.

Какого числа будет Прощеное воскресенье в 2020 году



Готовиться к большим церковным праздникам важно заранее, а потому стоит узнать, какого числа они отмечаться будут в 2020 году.

Пасха в 2020 году празднуется у православных 19 апреля, а пост начинается за семь недель до праздника, то есть, в понедельник, 2 марта.

Соответственно, Масленицу верующие будут отмечать за неделю до начала поста — с 24 февраля. Прощеным воскресеньем будет последний день сытной недели — 1 марта.

Библейская история праздника

Без знания сути и истории праздника не имеет смыла и подготовка к нему. Прощеное воскресенье имеет сразу несколько главных наставлений к каждому верующему:

Оно напоминает православным об изгнании Адама из рая;

подтверждает потребность каждой души в прощении.

В Прощеное воскресенье каждый человек просит прощения не только за свои грехи, но и за грехи всего человечества. А первыми грешниками, как известно, были Адам и Ева, изгнанные из Эдема и лишившие последующие поколения напрямую контактировать с Высшими силами.

Также суть праздника заключается в прощении людей друг другом — только открыв сердце перед провинившимся, человек может обрести благодать, которая и поможет ему выстоять во время нелегкого испытания воздержанием.

Традиции и приметы Прощеного воскресенья — как правильно прощать и просить прощения

День перед началом Великого поста имеет массу народных и церковных традиций. Последние призывают православных прийти в храм и помолиться о спасении своих близких, друзей и даже врагов. Просить прощения в этот день принято у знакомых незнакомых людей — ритуал помогает вдохновиться и зарядиться массовой положительной энергетикой.

Правильно просить прощения и прощать научиться легко — вы должны искренне желать отпустить все обиды и раскаяться в сказанном или совершенном. Не пуская в душу любовь к ближнему, человек отворачивается от веры и от Бога, и именно о любви ко всем нужно думать в Прощеное воскресенье.

Прощения стоит просить даже у тех, о ком просто плохо подумали, не совершая при этом никакого злого умысла в сторону человека. Даже пожелания беды могут иметь неожиданный энергетически посыл, который обернется и против того, кто не смог отпустить все свои обиды.

В Прощеное воскресенье простить стоит и самому себе возможные допущенные ошибки. А у судьбы попросить прощения за то, что вольно или невольно сетовали на нее.

По народным традициям последний день Масленицы отмечается очень шумно и весело. Это последний день, когда можно вволю полакомиться мясом и молочными продуктами. Главным символом праздника, как всю неделю Масленицы, считаются блины, символизирующие Солнце и скорый приход весны.

До наших дней также дошла традиция сжигания чучела на Масленицу — высокий костер отпугивает зимние холода и призывает весеннее тепло и Божью благодать.

Источник: therussiantimes.com