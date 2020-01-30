Как изменить свою судьбу длинной волос?

Самыми «любимыми» прическами мужчин считаются распущенные волосы и конский хвост. Первый вариант привлекает внимание к локонам и манит их блеском. Второй говорит о сексуальности женщины, ее решительности и отсутствии страха перед риском и переменами.

Биоэнергетики давно подметили, что длина и качество локонов определяют судьбу женщины

Волосы считаются главным носителем энергетики каждого человека. Особенно остро связь видна у женщин. Биоэнергетики давно подметили, что длина и качество локонов определяют судьбу представительниц прекрасной половины человечества. Одних они делают желанными и счастливыми, а другим пророчат только слезы и одиночество.

Длина и здоровье волос влияют на мироощущение каждой женщины. Длинные пряди означают достаточно сильно развитую энергетику притяжения. Это сила каждой женщины и ее уверенность в своей неотразимости. Также волосы могут подсказать, какие проблемы физического характера есть в организме.

Волосы влияют на судьбу каждой женщины



Как удалось выяснить специалистам, длина волос определяет уровень счастья в личной жизни каждой женщины. Исследования показали, что дамы с длинными волосами гораздо меньше жалуются на одиночество и свою невостребованность. Считается, что чем больше волос у женщины на голове, те большей энергией и силой она обладает.

Волосы, по данным экспертов, выделяют натуральные феромоны, не заметить которые не может ни один мужчина. Длину прически определяет сама природа, ведь не зря у дамочек в возрасте качество прядей оставляет желать лучшего. Это значит, что сексуальная и жизненная энергия, женское начало, понемногу увядают, как не прискорбно это звучит. Женщина с возрастом все меньше нуждается в самоутверждении за счет внимания представителей сильного гола. Она самодостаточна и уверена в своей неотразимости, а потому и короткой стрижкой чувствует себя достаточно комфортно.

Молодые же девушки носят длинные волосы, так как чувствуют именно в них свой главный козырь во время поиска спутника жизни. Их волосы излучают здоровье, а значит становятся украшением и носителем женской силы.

Многие скептики с такими суждениями не согласятся. Мол, далеко не длина волос определяет привлекательность женщины. При этом ученые на данный счет вывели окончательный вердикт — длина локонов играет немаловажную роль.

Какие прически нравятся мужчинам

Социологические исследования показали, что биоэнергетики оказались правы. Во всем мире мужчины говорят о том, что предпочитают женщин с длинными волосами, сообщает therussiantimes.com. Вьющиеся натуральные локоны и вовсе сводят с ума представителей сильного пола.

Женщины с короткими волосами им кажутся дерзкими, наглыми и не нуждающимися в защите. Но отрицать, что короткие стрижки некоторых дам делают очаровательными, все же не стоит.

Самыми «любимыми» прическами мужчин считаются распущенные волосы и конский хвост. Первый вариант привлекает внимание к локонам и манит их блеском. Второй говорит о сексуальности женщины, ее решительности и отсутствии страха перед риском и переменами.

Третье место среди самых соблазнительных причесок занимает коса. Она вносит в образ женщины немного романтики и таинственности.

Прически, которые отталкивают мужчин

Стереотипное мнение гласит, что в уходе за собой мужчины не слишком сведущи. Именно поэтому многие дамы уверены, что секущиеся кончики или чрезмерную сухость, пористость волос мужчина попросту не заметит. При этом стоит учитывать, что болезненность волос влияет на их внешний вид. Даже самые длинные, но не ухоженные волосы, отталкивают представителей сильного пола.

Также совсем отталкивающей прической считаются дреды. Только кажется, что они привлекают внимание и выделяют оригинальностью женщину. На самом деле дреды приковывают скорее удивленные взгляды, нежели восхищенные. Они вызывают скорее любопытство, чем настоящий интерес.

Пугающей для мужчин считается и ультра-кроткая стрижка у женщины. Исключение составляют только те варианты, в которых прическа очень идет своей обладательнице.

Источник: therussiantimes.com