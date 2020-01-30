При росте зарплаты в 1,5 раза россияне готовы работать лучше

В среднем россияне хотят зарабатывать 92 тысячи рублей в месяц

Почти половина россиян станут работать лучше, если получат прибавку к зарплате в полтора-два раза. Иначе производительность труда готовы повышать гораздо меньше людей, свидетельствуют данные опроса Аналитического центра НАФИ.

Так, 21% респондентов готов трудиться интенсивнее при росте зарплат в полтора раза, а 19% — если уровень оплаты труда вырастет в два раза. «При повышении на 10, 20, 30 или 40% работать лучше готовы намного меньше опрошенных — от 5 до 13%», — пишет РБК со ссылкой на результаты исследования. Многие респонденты указали, что и так трудятся на пределе возможностей. В среднем по России об этом заявили 18% опрошенных.

При этом, чуть более половины работающих россиян (54%) повышения зарплаты в 2020 году не ждут. Еще 29% респондентов считают, что в 2020 году зарплаты повысятся, а 7% опрошенных, напротив, считают, что зарплаты сократятся.

Согласно ранее проведенного опросу сервисом по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру», в среднем россияне хотят зарабатывать 92 тысячи рублей в месяц.

Источник: РГ