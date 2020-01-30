Зарезанная беременная девушка ранее обращалась за помощью к полиции Новосибирска по факту избиения. Идет проверка

Подозреваемый в убийстве 27 января в подъезде своей подруги задержан в Омске. Действиям сотрудников, которым была поручена отработка заявления потерпевшей от 15 января, будет дана оценка в ходе служебной проверки.

В Октябрьском районе произошло убийство беременной девушки

15 января текущего года в полицию поступило заявление от 33-летней жительницы Октябрьского района г. Новосибирска о том, что в ходе конфликта 34-летний сожитель нанес ей телесные повреждения.

Сотрудники полиции опросили обоих участников инцидента. Для установления степени тяжести вреда здоровью и последующей квалификации произошедшего деяния женщина была направлена на судебно-медицинскую экспертизу.

Иных обращений от гражданки, в том числе об угрозе убийством, в полицию не поступало.



27 января после получения информации о нападении на потерпевшую и причинении ей ножевых ранений сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с коллегами из Омской области был незамедлительно организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий и на следующий день в г. Омске задержан подозреваемый в совершении преступления.Действиям сотрудников, которым была поручена отработка заявления потерпевшей от 15 января, будет дана оценка в ходе служебной проверки.