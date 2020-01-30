Находчивый бухгалтер: дистанционно списала со счета фирмы на личный счет 222 тысячи рублей жительница Новосибирска

дистанционно списала со счета фирмы на личный счет 222 тысячи рублей жительница Новосибирска

20 января в полицию поступило сообщение от представителя коммерческой организации о том, что с их счета были сняты денежные средства. Сумма ущерба составила 222 750 рублей, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции № 3 «Заельцовский» Управления МВД России по городу Новосибирску установили и задержали ранее не судимую 26-летнюю работницу данного предприятия.

В ходе выяснения обстоятельств полицейскими было установлено, что счет компании находился в пользовании и распоряжении сотрудницы, которая путем использования дистанционной банковской системы «мобильный банк» осуществила перевод денежных средств на свой банковский счет, после чего потратила данные средства на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.