Неравный бой: Разбил группу гитлеровцев из 18 человек с четырьмя бойцами старший лейтенант из Бердска

Шесть немцев были убиты, семеро ранены, другие взяты в плен. Командир Алексей Субочев не потерял ни одного солдата.

Май 1971 года. Слева направо: В. Овчинников, А. Субочев, П. Петропавловский

Все меньше в живых остается фронтовиков в Бердске. Забывать о тех, кто уже покинул этот мир, мы не имеем права. К сожалению, мы не можем знать о всех фронтовиках, которые когда-либо проживали в Бердске в разные годы. О погибших бердчанах на фронтах Великой Отечественной рассказывает книга памяти, информация небольшая, но она есть. О других теперь поведуют лишь люди, которые знали их.

Бердчанин Александр Чернов рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о том, что с 1958 по 1962 год бердский хлебокомбинат возглавлял фронтовик Алексей Субочев. До этого он восемь лет был председателем городской плановой комиссии горисполкома, много лет депутатом бердского городского совета трудящихся. После хлебокомбината был назначен директором мебельной фабрики, а затем стал руководить новосибирским хлебокомбинатом. Ушел на заслуженный отдых, но продолжал трудиться еще 10 с половиной лет. Работал и слесарем механической группы, и старшим кладовщиком, и инженером-механиком. Пару лет выполнял обязанности секретаря партийной организации бердского хлебокомбината. Умер 31 июля 1990 года. Похоронен на бердском кладбище.

Неравный бой

Родился Алексей Николаевич в селе Ребриха Алтайского края 27 июля 1911 года. С 1933 по 1934 годы служил в Красной армии. В 1937 году окончил планово-экономический техникум. Работал в плановом отделе хлебокомбината Сталинска.

После окончания военного училища направлен на фронт.

В Великую Отечественную Войну воевал на Западном и Центральном фронтах.

Капитан. Командир батальона 120 стрелкового полка с 1941 по 1943 годы. Трижды ранен. Комиссован по инвалидности. В 1943 году награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны 2 степени.

Информация о фронтовике Алексее Субочеве довольно скудная. Наверное, больше о нем расскажут наградные листы.

Вот что говорится в описании боевого подвига на представление медали «За отвагу»:

«Старший лейтенант Субочев А.Н. под артиллерийским минометным огнем противника своевременно доставил боевой приказ командира полка, дав конкретные указания подразделениям полка, чем способствовал успешному обнаружению контратаки противника. 28 февраля 1943 года противник группой в 18 человек пытался проникнуть в деревню Ферезево. Старший лейтенант Субочев взял четырех бойцов, с ними обошел противника с фланга и принял неравный бой. В результате, было убито шесть фрицев и ранено семь, два немецких солдата захвачены в плен. Не имея потерь, старший лейтенант Субочев разбил группу противника и захватил языка».

Но за данный подвиг Алексей Субочев получил не медаль «За отвагу», а орден Отечественной войны второй степени.

Орденом Красной Звезды фронтовика наградили за следующее выполненное задание:

«Руководя оперативной группой во время боевых действий полка с 26 августа по 4 сентября 1943 года, добился четкого и немедленного выполнения боевых приказов штаба. Лично контролируя все приказания, добился своевременного представления информации о ходе боя, чем способствовал успешному проведению боевых операций. Перенеся свою работу на НП полка и присутствуя все время на передовой линии, все боевые и оперативные данные докладывал немедленно, чем облегчил командованию возможность принятия срочного решения и руководить боем».