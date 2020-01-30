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На 207 бизнес-центров пожаловались прокурору в «Экологии-Новосибирск» из-за отсутствия договоров на вывоз мусора в Бердске и Новосибирской области

11:45 30.01.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Всего 965 договоров с юрлицами заключено на начало 2020 года в Бердске. В регионе — 18 047. Регоператор проводит инспекционные выезды и требует от компаний оформить отношения.

На 207 бизнес центров пожаловались прокурору в «Экологии Новосибирск» из за отсутствия договоров на вывоз мусора в Бердске и Новосибирской области
Мало заключают договоры с регоператором для вывоза мусора бизнес-центры в Новосибирской области
Сюжет: Мусорная реформа
На 207 бизнес центров пожаловались прокурору в «Экологии Новосибирск» из за отсутствия договоров на вывоз мусора в Бердске и Новосибирской области

На 207 бизнес-центров пожаловались прокурору в «Экологии-Новосибирск» из-за отсутствия договоров на вывоз мусора в Бердске и Новосибирской областиЛишь треть горожан заключили договор на вывоз мусора с «Экологией-Новосибирск» в БердскеЕщё 140 новостей

Обратилась в прокуратуру Новосибирской области ООО «Экология-Новосибирск» на 207 бизнес-центров Бердска, Искитима, Новосибирска и других городов региона для содействия в заключении договоров. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила генеральный директор регоператора Лариса Анисимова. Напомним, что в Бердске четверть жителей не платят за вывоз мусора. Регоператор задолжал 700 млн рублей за вывоз мусора транспортникам. Основной причиной «Экология-Новосибирск» называла низкий сбор оплаты за перевозку ТКО.

— В прокуратуру Новосибирской области было направлено обращение об оказании содействия при заключении договоров по обращению с ТКО с 207 бизнес-центрами, расположенными в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Оби, Ордынке, Верх-Ирмени, Колывани, и др. Собственники (управляющие) этих объектов в нарушение действующего законодательства не обеспечили надлежащее обращение с отходами, — сообщила Лариса Анисимова 24 января.

Также руководитель «Экологии-Новосибирск» отметила, что в Бердске на начало 2020 года с юридическими лицами заключено 965 договоров. Всего в Новосибирской области с юрлицами на начало года заключено 18 047.

Лариса Анисимова уточнила, что региональный оператор ведет активную работу по взысканию задолженности и выявлению компаний, уклоняющихся от заключения договоров на вывоз мусора. Работа с организациями начинается с инспекционных выездов, где специалисты «Экология-Новосибирск» вручают под роспись уведомления о необходимости заключить договор. Если со стороны юрлица не последовало никаких действий, регоператор направляет обращение в органы прокуратуры и министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Также напомним, что лишь треть горожан заключили договор на вывоз мусора в Бердске.

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