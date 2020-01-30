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Здоровье / Общество

Болит зуб: почему болят здоровые зубы?

11:25 30.01.2020 Фото: pixabay.com
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Зубная боль, которая появляется у человека в самолете, как только он набирает высоту, известна как аэродонталгия. По каким причинам еще болят здоровые зубы?

Болит зуб: почему болят здоровые зубы?
Причины зубной боли разнообразны

Зубная боль не всегда связана с кариесом или воспалением нерва, — болеть могут даже здоровые зубы. Среди наиболее распространенных причин такой боли встречаются простуда и сердечные заболевания.

Из-за простуды. Если во время сильного насморка воспаляются придаточные пазухи носа, это может вызывать боль в верхнем ряде зубов, поскольку раздраженная и отекшая ткань верхнечелюстной пазухи оказывает давление на зубные нервные волокна. При этом боль чувствуется не в одном зубе, а по всей поверхности верхней челюсти.

В самолете. Зубная боль, которая появляется у человека в самолете, как только он набирает высоту, известна как аэродонталгия. Причиной такой боли является резкий перепад атмосферного давления – под его воздействием расширяются воздушные пустоты, имеющиеся во рту под пломбами и мостами. Из-за такого расширения возникает давление, приводящее к неприятным ощущениям в зубах, несмотря на то, что они могут быть здоровыми.

Из-за мигрени. Мигрень или пучковая головная боль возникают вследствие изменений в кровеносных сосудах головы. Из-за особого строения лицевого троичного нерва во время приступов мигрени сильная пульсирующая боль из верхней части головы способна иррадировать в зубы.

Из-за сердечных недугов. Когда зубная боль связана с дискомфортом в груди, следует соблюдать большую осторожность. Такие заболевания, как стенокардия или инфаркт обычно носят локальный характер, но также возникающие при этом болевые ощущения могут распространяться и отдавать, например, в руку или нижнюю челюсть. Если здоровые зубы болят в связи с проблемами сердца, то такая боль обычно усиливается при физической нагрузке, а также может сопровождаться одышкой и повышенной потливостью.

Источник: medikforum.ru

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