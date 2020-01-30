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Разрешил охотиться с луком и арбалетом россиянам Путин

12:00 30.01.2020 Фото: Pinterest.ph
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Закон приравнял лук и арбалет к охотничьему метательному стрелковому оружию.

Разрешил охотиться с луком и арбалетом россиянам Путин
Владимир Путин подписал закон в августе 2019 года

В России вступил в силу закон, который разрешает охотиться с луком и арбалетом. Президент России Владимир Путин подписал документ в начале августа 2019 года.

Закон приравнял лук и арбалет к охотничьему метательному стрелковому оружию. Ранее их можно было использовать только для спортивных соревнований. Купить такое оружие теперь могут россияне, владеющие охотничьим билетом и разрешением на хранение охотничьего оружия. Закон вступил в силу спустя 180 дней после его официального опубликования.

В июле прошлого года «Коммерсантъ» писал, что в Минприроды хотят изменить правила получения охотничьего билета. В ведомстве полагают, что сейчас они представляют собой формальную процедуру, поэтому оружие получают те, кто не понимает ценности животных, сообщало издание.

В Минприроды запланировали ввести охотничий минимум, который является экзаменом на знание основ биологии диких животных, техники безопасности и требований правил охоты.

Источник: РБК

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От редакции

Отправитесь на охоту с луком?

Аноним, 30 января 2020 12:10
НВР: На кого, на "если не он, то - кто?!"
Аноним, 30 января 2020 12:19
Скоро на камни и палки придётся лицензию покупать и налоги платить...

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