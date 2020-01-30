Диабет: триггерный палец, бледная кожа, болезни десен, постоянный голод

«Триггерный палец» возникает из-за разрастания ткани в сухожильной оболочке (защитной мембране) мышц-сгибателей

Как правило, диабет 2 типа не сопровождается видимыми симптомами. Но ваше тело иногда говорит вам через странные симптомы, что ваш уровень сахара в крови высок.

Диабет 2 типа — это состояние, которое сопровождается бесшумными симптомами. Таким образом, до тех пор, пока уровень сахара в крови не увеличится, вы можете не просто знать, что вы живете с этим заболеванием. Помимо таких явных симптомов, как чрезмерная жажда и необычно частое позывы к мочеиспусканию, есть и другие способы, по которым ваше тело иногда говорит вам, что у вас диабет 2 типа.

Недавно ученым удалось обнаружить странное проявление высокого уровня сахара в крови: триггерный палец, медицински известный как сгибательный теносиновит. Это болезненное состояние, при котором вы не можете согнуть или разогнуть пальцы, потому что они заблокированы. Это происходит из-за чрезмерного роста тканей в защитной мембране мышц-сгибателей. Эти мышцы дают вашим пальцам гибкость для скручивания.

Триггерный палец возникает из-за разрастания ткани в сухожильной оболочке (защитной мембране) мышц-сгибателей, которые обычно позволяют пальцам скручиваться. Эксперты предполагают, что, когда человек долго болеет диабетом 2 типа, между тканями глюкозы и белка в тканях развивается необратимая связь, которая в конечном итоге приводит к их повреждению. Это приводит к срабатыванию пальца. Подобно этому состоянию, есть много других удивительных способов, которыми ваше тело говорит вам, что вы страдаете от диабета 2 типа. Молча. Здесь мы проведем вас через них.

Инфекция десен

Это может быть ранним признаком высокого уровня сахара в крови. Исследование, опубликованное в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care, выявило свидетельства высокого уровня диабета и предиабета среди людей с заболеваниями десен. Эта тенденция была более очевидной среди людей с тяжелой инфекцией десен.

Плохое зрение

Если у вас плохое зрение, это может свидетельствовать о высоком уровне сахара в крови. Диабет типа 2, если он не диагностирован, сужает кровеносные сосуды, в том числе в глазах. Они могут вырваться из давления, что приведет к росту новых на их месте. Недавно сформированные кровеносные сосуды могут протекать кровь и блокировать ваше зрение. Это состояние известно как диабетическая ретинопатия.

Переедание

Из-за неэффективного управления уровнями глюкозы в крови и инсулина люди с диабетом 2 типа чувствуют себя постоянно голодными. Они не чувствуют себя сытыми после еды.

Бледная кожа

Диабет 2 типа характеризуется недостаточной чувствительностью вашего организма к инсулину. Иногда это может привести к обесцвечиванию кожи в задней части шеи. Остерегайтесь этого симптома. Тем не менее, могут быть другие причины, лежащие в основе обесцвечивания кожи: кисты яичников, гормональные нарушения или даже рак. Противозачаточные таблетки, кортикостероиды и другие лекарства также могут привести к этому заболеванию.

Боль, покалывание или онемение

Высокий уровень сахара в крови приводит к повреждению ваших нервов. Тем не менее, симптомы не заметны в начале. Так что следите за постоянным покалыванием или онемением в руках и ногах . Они способ вашего тела сказать вам, что ваши нервы не в порядке.

Источник: thehealthsite.com