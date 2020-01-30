Налог на огород: введут ли его в России?

Закон будет рассматривать Совет Федерации

На днях закон был одобрен в третьем чтении Государственной Думой и уже наделал немало шума. Так, нашлись те, кто назвал патенты для фермеров новым «налогом на огород».

«Ничего подобного не планируется, — заверил «Российскую газету» депутат Госдумы РФ, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук. — Приобретение патента — дело сугубо добровольное, это никакая не обязаловка. Патенты могут заинтересовать предпринимателей, которые ведут сельское хозяйство на больших участках и используют труд наемных работников. Тем же, кто реализует излишки продукции своего сельского приусадебного сада и огорода, покупать патент не нужно. И уж тем более, это не касается владельцев дачных соток в садоводческих товариществах», — подчеркнул Олег Валенчук.

Патентную систему налогообложения (ПСН) вправе применять только индивидуальные предприниматели и только по определенным видам деятельности. Это, например, розничная торговля, общепит. При этом ИП разрешено иметь не более 15 наемных работников, а доход не должен превысить 60 миллионов рублей в год.

Налог на ПСН — это стоимость патента, она оплачивается в зависимости от того, на какой срок приобретен патент. Например, при сроке действия до шести месяцев налог нужно перечислить одной суммой в любое время в течение шести месяцев. Если патент куплен на 6 — 12 месяцев, то налог оплачивается в два срока, 1/3 стоимости патента — в течение 90 календарных дней с начала действия патента; 2/3 стоимости — в оставшийся срок действия.

Принцип расчета стоимости патента основан на потенциально возможном годовом доходе ИП. Этот доход индексируется на коэффициент-дефлятор. Если повышается дефлятор, растет и стоимость патента.

Источник: Российская газета