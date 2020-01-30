Под расписание электричек корректируют график автобусов № 1, №4, №5, №6, №7 в Бердске

В связи с корректировкой отдельных рейсов с работой электропоездов станции г. Бердск, с 10 февраля 2020 года изменится расписание (график) движения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам № 1 «Вокзал – м-он Белокаменный», № 4 «Вокзал — Черемушки», № 5 «Химический завод – Зеленая Роща», № 6 «п. Вега (ЖСК Юго-Восточный) — Торговый центр», № 7 «пос. Боровой – Вокзал».
Источник: Администрация Бердска
Было время, когда утром все автобусы ехали на химзавод, увозили первую смену, а потом следующие за ними рейсы всех автобусов увозили всех на электричку, третий выход уже был по обычному маршруту.
А вот обратно я частенько видел в окно подходящей к вокзалу последней электрички уходящую пустую 3ку.
Зато, блин, по расписанию.