Под расписание электричек корректируют график автобусов № 1, №4, №5, №6, №7 в Бердске

График движения автобусов изменится с 10 февраля

В связи с корректировкой отдельных рейсов с работой электропоездов станции г. Бердск, с 10 февраля 2020 года изменится расписание (график) движения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам № 1 «Вокзал – м-он Белокаменный», № 4 «Вокзал — Черемушки», № 5 «Химический завод – Зеленая Роща», № 6 «п. Вега (ЖСК Юго-Восточный) — Торговый центр», № 7 «пос. Боровой – Вокзал».

Источник: Администрация Бердска