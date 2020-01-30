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Под расписание электричек корректируют график автобусов № 1, №4, №5, №6, №7 в Бердске

19:45 30.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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График движения изменится с 10 февраля.

Под расписание электричек корректируют график автобусов № 1, №4, №5, №6, №7 в Бердске
График движения автобусов изменится с 10 февраля

В связи с корректировкой отдельных рейсов с работой электропоездов станции г. Бердск, с 10 февраля 2020 года изменится расписание (график) движения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам № 1 «Вокзал – м-он Белокаменный», № 4 «Вокзал — Черемушки», № 5 «Химический завод – Зеленая Роща», № 6 «п. Вега (ЖСК Юго-Восточный) — Торговый центр», № 7 «пос. Боровой – Вокзал».

Источник: Администрация Бердска

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От редакции

Станет удобнее?

вадим, 30 января 2020 13:08
Оценят горожане. А мне хорошо помнятся конец 90ых-начало 2000 годов. Особенно вечерние возвращения на электричках в город после службы. Еще с подъезжающей электрички было видно, как автобусы на микрорайон №4 и №5 удирали пустые с остановки пока до них не добежали пассажиры электрички. А ведь это были обычно последние рейсы, не лучше и в дневное время. Зато маршрутки и такси были наполняемы. Появление в диспетчерской ничего не решало. Ответ был один: автобусы ездят по расписанию. Причину такого расписания найти не сложно: местническая пакостная мелкая коррупция. И длилось это на протяжении нескольких лет. Никто не хотел решать эту проблему. Как обстоят дела в настоящее время, я не знаю. Надеюсь, что сейчас у пассажиров электричек действительно удобное расписание автобусов, которое помогает им не бежать к автобусам.
Аноним, 30 января 2020 18:45
А потом плачут, что выручки нет.
Аноним, 30 января 2020 15:09
Я что-то не помню,чтобы автобус 5 маршрута ходил через вокзал
Аноним, 30 января 2020 18:52
Те автобусы, которые ходят всё равно не ждут.
Было время, когда утром все автобусы ехали на химзавод, увозили первую смену, а потом следующие за ними рейсы всех автобусов увозили всех на электричку, третий выход уже был по обычному маршруту.
А вот обратно я частенько видел в окно подходящей к вокзалу последней электрички уходящую пустую 3ку.
Зато, блин, по расписанию.

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