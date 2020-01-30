Нога на ногу: варикоз вен, повышение давления, зажим нервных окончаний

Поза нога на ногу, в которой так любят сидеть женщины, может сильно вредить здоровью.

Есть более естественные позы чем нога-на-ногу

Поза нога на ногу, в которой так любят сидеть женщины, может сильно вредить здоровью. По словам врачей, она способствует варикозу и повышенному давлению.

Зажим нервных окончаний. При скрещивании ног у сидящих женщин страдает не только опорная конечность. Нога, находящаяся сверху, также подвергается нагрузке. В результате сдавливается малоберцовый нерв, проходящий через подколенную ямку. Признаком данного нарушения является онемение ступни, голени. Когда оно приводит к необратимым повреждениям в нерве, возникает риск паралича ступней и пальцев ног.

Повышение артериального давления. Врачи отмечают: в позе нога на ногу у женщин пережимаются не только нервы, но и вены. Особый вред этого в том, что сердце перестает получать достаточное количество крови и кислорода. В результате другие кровеносные сосуды перенимают данную функцию, что увеличивает нагрузку. Как следствие, кровяное давление повышается. В том случае, когда сосуды повреждаются уже невозвратно, давление не приходит в норму после смены положения ног.

Варикозное расширение вен. Врачи считают, что перекрещивание ног у сидящих женщин не является самостоятельной причиной варикоза. Но существуют факторы — ожирение, генетическая предрасположенность, беременность, — увеличивающие вероятность сосудистых повреждений в положении « нога на ногу». При их наличии может формироваться даже тромбоз глубоких вен.

Ухудшение осанки. Нога на ногу – неестественная поза. Не только женщины, но каждый человек, ежедневно подолгу сидящий в таком положении, рискует получить кривую спину и перекошенный таз, плюс постоянные боли и дискомфорт в мышцах, суставах, поясняют врачи.

Источник: medikforum.ru