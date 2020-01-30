Проказа: отпадут ли ноги и руки? Поместят больного в лепрозорий?

Восемь самых распространенных мифов о проказе во Всемирный день проказы, 30 января.

Из-за потери чувствительности и онемения вы можете получить травмы, которые могут привести к необратимому уродству

Проказа — это неправильно понимаемое заболевание, к которому прикреплены мифы и заблуждения. Во Всемирный день проказы мы развенчиваем эти мифы.

Проказа является одной из древнейших бактериальных инфекций в мире, а также самой стигматизированной болезнью. Это заболевание влияет на нервную систему, и это приводит к потере чувствительности в открытых частях тела, таких как руки, ноги и лицо. К сожалению, в Индии проживает почти 58 процентов всех случаев проказы. Это недопонимаемое заболевание, и к нему прикреплено множество мифов и заблуждений.

Здесь мы разрушаем некоторые распространенные мифы о проказе во Всемирный день проказы, 30 января.

Миф 1

Это очень заразное состояние

Факт : только повторный и тесный контакт с инфицированным человеком может вызвать эту болезнь. Девяносто пять процентов взрослых невосприимчивы к этому. Как таковой, он не очень заразен.

Миф 2

Если у вас проказа, пальцы рук и ног отпадут

Факт : это не правда. Из-за потери чувствительности и онемения вы можете получить травмы, которые могут привести к необратимому уродству. Но болезнь сама по себе не заставит пальцы ног и пальцев отвалиться.

Миф 3

Проказа, описанная в исторических текстах, — это та же болезнь, которую мы имеем сегодня

Факт : это ложное убеждение. Проказа, упомянутая в исторических текстах, сопровождалась множеством кожных заболеваний, таких как сыпь, пятнистая кожа и припухлость. Это была очень заразная болезнь. Но современная проказа не такая заразная.

Миф 4

Проказа — это результат проклятия или греха, который вы могли совершить

Факт : причиной этой инфекции является медленно растущая бактерия Mycobacterium leprae.

Миф 5

Люди с проказой должны быть изолированы и содержаться в уединении

Факт : конечно нет. Просто получите правильное лечение. Антибиотики могут вылечить это состояние. Если у вас проказа, вы можете жить нормальной жизнью среди семьи и друзей. Вас не поместят в лепрозорий.

Миф 6

Вы можете заболеть проказой, сидя рядом с человеком, у которого есть болезнь

Факт : нет, вы не можете заразиться болезнью при случайном контакте. Это не очень заразное заболевание.

Миф 7

Эта болезнь приводит к смерти

Факт : его можно легко вылечить с помощью антибиотиков. Но правильное и своевременное лечение необходимо.

Миф 8

Вы заразны, пока не вылечитесь

Факт : Вы заразны только на начальных этапах.

Источник: thehealthsite.com