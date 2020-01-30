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Здоровье / Общество

Запах изо рта: почему пахнет изо рта?

11:51 30.01.2020 Фото: pixabay.com
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Более 80 % людей страдают от неприятного запаха изо рта и, как правило, причиной галитоза являются десна и зубы.

Запах изо рта: почему пахнет изо рта?
Неприятный запах изо рта может быть результатом респираторной инфекции

Более 80 процентов людей страдают от неприятного запаха изо рта и, как правило, причиной этого являются десна и зубы. Следуйте этим советам, чтобы помочь вам избавиться от неприятного запаха изо рта.
Иногда неприятно иметь неприятный запах изо рта. Поэтому вам необходимо понять причину вашего зловонного дыхания и способы защиты от него. Существуют различные причины неприятного запаха изо рта. Итак, прежде всего нам нужно определить причину, стоящую за этим — будь то зубная причина или телесная причина, то есть системная причина. Иногда в полости рта появляется неприятный запах из-за системных заболеваний, таких как диабет, проблемы с почками и даже проблемы с желудком.

Кроме того, неприятный запах изо рта может быть результатом респираторной инфекции. Более 80 процентов людей страдают от неприятного запаха изо рта и, как правило, причиной этого являются десна и зубы.

Вот несколько советов, чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта:
Чистите зубы два раза в день: если это зубная причина, чистка зубов — это самое важное, что вы можете сделать. Говоря об уборке, первое, что вы должны помнить, это чистить зубы. Вы должны чистить зубы как минимум два раза в день с интервалом в 12 часов. Когда вы делаете это, зубной налет в полости рта не затвердевает и не становится зубным, и, следовательно, вы можете предотвратить неприятный запах изо рта. Это также предотвращает разрушение зубов.

Чистите зубы: если вы просто чистите внешнюю поверхность, чистя зубы и не чистя поверхность между ними, мы не очищаем 40 процентов площади поверхности зуба. Поэтому рекомендуется использовать зубную нить, или вы можете использовать Waterpik, по крайней мере, один раз в день для чистки поверхностей между зубами. Это обеспечит полную чистку полости рта. Ежедневная зубная нить не только предотвращает неприятный запах изо рта, но и помогает вашим зубам выглядеть хорошо и здорово. Это также помогает в уменьшении вероятности заболеваний десен путем удаления бляшек, застрявших между зубами.

Почистите язык: когда люди говорят о здоровье полости рта, они обычно думают о чистке зубов и зубной нити, не осознавая, что зубы покрывают только 1/20 всей поверхности зубов. Язык покрыт шерстью, в которую входят бактерии, мертвые клетки и частицы пищи. Чистка полости рта не завершена, если вы не очистите поверхность языка. Это пальто над нашим языком является одной из многих распространенных причин неприятного запаха изо рта. Поверхность языка содержит много микроорганизмов, и когда они чистые, у вас может быть чистая полость рта, где нет неприятного запаха изо рта.

Тщательно прополоскать рот: после чистки зубов не только нужно прополоскать рот водой, но и рекомендуется тщательно прополоскать рот после каждого приема пищи, чтобы убедиться, что грязь, попадающая между зубами и языком, очищена. прочь.

Что наиболее важно, посетите своего дантиста для профессиональной очистки и очистки наряду с полировкой, сделанной в интервале шести месяцев, чтобы поддержать хорошее здоровье полости рта. Всегда помните, здоровый рот и здоровое тело идут рука об руку!

Источник: timesnownews.com

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