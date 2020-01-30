Завалили снегом мусорный бак частного сектора по ул. Свердлова при очистке дороги коммунальщики Бердска

Накануне вечером они расчистили придомовую территорию и подготовили контейнер для вывоза мусора. Проснувшись утром, оказались в шоке. В ЦМУ города не смогли прокомментировать ситуацию, сославшись на совещание.

Жителей частного сектора утром ждал неприятный сюрприз

В «Курьер. Среда. Бердск» обратилась жительница частного дома по ул. Свердлова. Она шокирована тем, как дорожные службы Бердска вычистили снег с дороги.

— Вчера вечером очищали от снега придомовую территорию. Сегодня ждали вывоз мусора и вокруг бака всё вычистили. С утра вот такая ситуация. «Спасибо» дорожникам, — пишет в группу «Курьер. Среда. Бердск» соцсети «Вконтакте» Ирина утром 30 января.

Девушка отметила, что снег с придомовой территории семья никогда не выбрасывала на дорогу, а аккуратно сгребала в бок. Домочадцы уже обратилсиь в ЦМУ Бердска, чтобы понять — кто в ответе за горы снега.

Однако получить внятный ответ о том, кто будет и будет ли вообще убирать кучу снега с придомовой территории «Курьер. Среда. Бердск» не удалось. Директор Центра муниципальных услуг Бердска Игорь Сысоев, который занимается содержанием дорог города, сообщил, что не может прокомментировать ситуацию:

— Я не знаю, где это произошло. У меня сейчас совещание. Откройте правила благоустройства дорог и выясните, кто должен убирать снег с придомовой территории, — заявил Сысоев сегодня, 30 января.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», независимо от погодных условий уборка городских дорог зимой должна обеспечивать нормальное движение пешеходов и автомобилей, говорится в правилах благоустройства Бердска.

Во время снегопада снег с проезжей части городских дорог должен вывозиться на снегоотвал не позднее 6 часов с момента его окончания, а при продолжительности снегопада более 3 часов — не позднее 6 часов с момента увеличения толщины снежного покрова на 2,0 — 2,5 см.

Снег с проезжей части городских дорог следует убирать в лотки или на разделительную полосу и формировать в виде снежных валов с разрывами на ширину 2,0 — 2,5 метра.

Стоит отметить, что согласно правил благоустройства Бердска, снег, сколы наледи и льда сдвигаются на специально отведенные ответственными лицами места временного складирования снега, формируются в кучи и валы и должны вывозиться на снегоотвалы в течение суток с момента окончания ежесуточной уборки.