Запах из рта: три натуральных способа избавиться от запаха изо рта

В борьбе с неприятным запахом изо рта полезны полоскания составами, содержащими бактерицидные вещества и натуральные экстракты растений, которые эффективно освежают дыхание. Читайте легкие рецепты и перечень продуктов, который помогает устранить запах изо рта.

Сырая морковь, сельдерей, огурцы и яблоки в результате длительного жевания очищают зубы от остатков пищи

Время от времени у каждого бывает неприятный запах изо рта. Волноваться надо лишь тогда, когда эта проблема постоянная, поскольку это скажется на общении с коллегами, друзьями, даже членами семьи.

Проблема неприятного запаха изо рта — или галитоз — представляет серьезную угрозу вашему здоровью и качеству жизни. У этого явление есть множество причин. Одна из них — это неправильная гигиена полости рта. Если плохо чистить зубы и не пользоваться зубной нитью, небольшие остатки пищи застревают между зубами и разлагаются, образуя неприятный запах. Очень часто проблема вызвана наличием бактерий в ротовой полости. МедикФорум выяснил, как победить эту проблему.

Причины неприятного запаха изо рта

Самой распространенной причиной неприятного дыхания является неадекватная гигиена полости рта. Следующей причиной проблемы неприятного дыхания являются заболевания полости рта. Бывает, что галитоз может быть симптомом заболеваний уха, носа и горла, бронхов, а также нарушений обмена веществ (диабет, к примеру).

Неприятный запах изо рта также является следствием различных типов заболеваний ротовой полости. Кариес, зубной камень, инфекции слизистой оболочки, периодонтит способствуют развитию бактерий, которые приводят к образованию летучих соединений серы, являющихся прямой причиной неприятного дыхания. Иногда плохое дыхание является причиной желудочно-кишечных расстройств, сухости во рту или ксеростомии.

Лечение галитоза должно начинаться с надлежащей гигиены полости рта. Целесообразно не только регулярно чистить зубы, но и использовать нитки для очистки межзубных поверхностей, которые удаляют частицы пищи. Зубы следует чистить щеткой минимум 3 минуты, осторожно перемещая ее в разные стороны. В борьбе с неприятным запахом изо рта полезны полоскания составами, содержащими бактерицидные вещества и натуральные экстракты растений, которые эффективно освежают дыхание.

Чем освежить дыхание?

1. Ополаскиватель из мяты, аниса и розмарина

Мята используется во многих рецептах народной медицины, но еще и как продукт для гигиены ротовой полости. Это растение не только дарит свежее дыхание, но и несет пользу здоровью.

Розмарин широко применяется в медицине, а также в кулинарии, косметике и гигиене.

Анис обладает антибактериальными свойствами, которые тормозят рост бактерий во рту. Эти микроорганизмы ответственные за большое количество проблем, связанных с плохим запахом во рту.

Ингредиенты

• 1 горсть листьев мяты (10 г)

• вода (750 мл)

• семена аниса (12 г)

• 1 горсть листьев розмарина (10 г)

Инструкция

• Сначала добавьте три чашки воды в кастрюлю и варите на среднем огне.

• Добавьте листья мяты и розмарина вместе с семенами аниса.

• Когда жидкость закипит, выключите огонь и оставьте настаиваться в течение 10 минут.

• После этого налейте в стеклянную банку и храните.

• После того, как почистите зубы, полощите рот этим средством

2. Ополаскиватель с петрушкой и гвоздикой

Петрушка обогащена витаминами A и C, кальцием, железом. Высокое содержание хлорофилла (что дает зеленый цвет) делает петрушку прекрасным продуктом для выведения токсинов, улучшения пищеварения, очищения толстой кишки, нейтрализации плохих запахов.

Гвоздика обладает антибактериальными свойствами. Экстракт эвгенола, который содержится в гвоздике, является прекрасным анестетиком, поэтому она используется для снижения зубной боли.

Ингредиенты

• вода (750 мл)

• 2 пучка петрушки

• 1 столовая ложка гвоздики (10 г)

Инструкция

• Налейте воду в кастрюлю и поставьте вариться на среднем огне.

• Помойте петрушку и добавьте ее в воду вместе с гвоздикой.

• Когда жидкость закипит, выключите огонь.

• После этого процедите и перелейте в банку.

• Используйте после чистки зубов в качестве ополаскивателя.

3. Чай с корицей и эвкалиптом от неприятного запаха изо рта

Корица обладает антибактериальными свойствами, которые предотвращают размножение бактерий в ротовой полости.

Эвкалипт содержит антибактериальные компоненты, удаляющие остатки между зубами, которые являются причиной неприятного запаха изо рта.

Ингредиенты

• 5 палочек корицы

• 3 стакана воды (750 мл)

• 1 столовая ложка листьев эвкалипта (9 г)

Инструкция

• Нагрейте воду и добавьте корицу и эвкалипт.

• Когда вода закипит, выключите огонь.

• Процедите жидкость в стеклянную емкость. Используйте ее как ополаскиватель после чистки зубов.

Попробуйте любой из этих ополаскивателей для рта.

Какую диету соблюдать?

В дополнение к неправильной гигиене и оральным инфекциям, плохой запах часто является результатом неправильного питания. Есть много продуктов — овощи, фрукты, специи, которые могут стать причиной этой проблемы.

Это чеснок, лук, лук-порей, редис, а также стимуляторы (такие как сигареты, алкоголь). Необходимо ввести в меню продукты, которые действуют как естественные освежители ротовой полости и помогают бороться с запахом.

Сырые овощи (особенно морковь) — твердые сырые овощи, а также фрукты действуют как натуральные зубные щетки. Сырая морковь, сельдерей, огурцы и яблоки в результате длительного жевания очищают зубы от остатков пищи. В случае с морковью присутствие витамина А усиливает выработку слюны. Этот тип продукта должен использоваться между приемами пищи, особенно когда нет возможности почистить зубы.

Листья петрушки — это самый эффективный, естественный способ от галитоза. Рекомендуется особенно после потребления продуктов, которые способствуют образованию запаха изо рта. Петрушка прекрасно освежит дыхание после блюд, содержащих чеснок или лук. Стоит отметить, что петрушка содержит полифенолы, которые нейтрализуют соединения, присутствующие в чесноке, что позволяет избавиться от неприятного запаха.

Травы — настой шалфея, полынного чая или экстракта арники помогают избавиться от неприятного дыхания. Они особенно эффективны, когда проблема связана с возникновением воспалений в полости рта.

Имбирь и корица — специи, которые помогают бороться с неприятным дыханием. Имбирь содержит эфирные масла, обладающие дезинфицирующими свойствами. В случае корицы присутствующие в ней соединения противодействуют развитию бактерий в полости рта.

Цитрусовые — эти продукты помогают бороться с неприятным запахом изо рта после блюд с чесноком или луком. Кислотные цитрусовые разрушают соединения, ответственные за характерный запах чеснока.

Жирное молоко также нейтрализует неприятный запах чеснока, поэтому после еды можно выпить стакан молока.

Вода — важный ингредиент в питании. Ее дефицит может привести к ощущению сухости во рту и, как следствие, к неприятному дыханию. Вода прекрасно удаляет остатки пищи во рту, а вместе с ними и бактерии, а также дополнительно усиливает выработку слюны.

Источник: medikforum.ru