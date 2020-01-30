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ЕДВ: на 3% вырастет ежемесячная денежная выплата с 1 февраля 2020 года

11:54 30.01.2020 Фото: pixabay.com
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Проиндексирован будет и входящий в состав ежемесячной денежной выплаты набор социальных услуг (НСУ): лекарства, проезд, путевки.

ЕДВ: на 3% вырастет ежемесячная денежная выплата с 1 февраля 2020 года
Проиндексирован будет и входящий в состав ежемесячной денежной выплаты набор социальных услуг
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
ЕДВ: на 3% вырастет ежемесячная денежная выплата с 1 февраля 2020 года

Ежемесячное пособие на ребенка малообеспеченной семьи в Новосибирской областиЕДВ: на 3% вырастет ежемесячная денежная выплата с 1 февраля 2020 годаЕщё 31 новостей

Повышение размера ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников проходит ежегодно с 1 февраля в результате индексации сумм выплат. В 2020 году повышение составит 3%.

Правом на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) пользуются ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, инвалиды и лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний и техногенных катастроф и другие категории граждан.

Для каждой категории граждан установлен определенный размер ЕДВ.

С 1 февраля 2020 года размер ЕДВ будет проиндексирован на 3%. Проиндексирован будет и входящий в состав ежемесячной денежной выплаты набор социальных услуг (НСУ).

Стоимость набора социальных услуг составит 1155,06 руб. в месяц, в том числе:
— обеспечение лекарственными препаратами – 889,66 руб.;
— предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 137,63 руб.;
— бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 127,77 руб.

Источник: pfrf.ru

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