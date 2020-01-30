Гонялся с ножом за продавцами из-за бутылки водки в магазине житель Бердска

В отношении мужчины составлен административный материал за мелкое хулиганство, а также проводится проверка по факту угрозы убийства.

Мужчина требовал у продавщиц бутылку водки

Испытали ужас продавцы магазина по ул. Калинина, 8 в Бердске вечером 29 января. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из достоверных источников, пьяный мужчина пришел в магазин и, угрожая ножом, требовал бутылку водки.

В Главном управлении МВД по Новосибирской области эту информацию «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили.

— Действительно, вчера около 20.00 в магазине по адресу ул. Калинина,8 мужчина ходил с ножом и угрожал гражданам. Его задержали сотрудники полиции и доставили для разбирательств в городской отдел внутренних дел. В отношении мужчины составлен административный материал за мелкое хулиганство, а также в настоящее время проводится поверка по факту угрозы убийством, — сообщили в Главке сегодня, 30 января.