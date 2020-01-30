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Новости Бердска / Народные новости / Общество

Рассылка: Важные новости за день в Бердске

12:09 30.01.2020
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Если у вас есть пожелания по рассылке и замечания — напишите в комментариях под постом. Мы будем вам признательны. 

Сюжет: Редизайн сайта 2019
Рассылка: Важные новости за день в БердскеПриносим извинения и просим потерпеть: сайты Весь Бердск, Весь Искитим и другие скоро войдут в норму!Ещё 5 новостей

Рассылка: Важные новости за день в Бердске
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Курьер: 

Дорогие читатели, мы начали работать над рассылкой новостей на ваши ящики. Новости уже приходят тем, кто подписан. Пока мы тестируем. Но уже завтра рассылка должна прийти в «нормальном» виде.

Приглашаем вас подписаться на курьеровскую рассылку, которая будет приходить на ваш ящик вечером с самыми важными новостями по Бердску за минувшие сутки.

Если у вас есть пожелания по рассылке и замечания — напишите в комментариях под постом. Мы будем вам признательны.

Подписаться на Рассылку «Важные новости за день в Бердске» можно по ссылке. 

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