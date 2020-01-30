Рассылка: Важные новости за день в Бердске

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В рубрику «Сообщи свои новости» написал Курьер:

Дорогие читатели, мы начали работать над рассылкой новостей на ваши ящики. Новости уже приходят тем, кто подписан. Пока мы тестируем. Но уже завтра рассылка должна прийти в «нормальном» виде.

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Если у вас есть пожелания по рассылке и замечания — напишите в комментариях под постом. Мы будем вам признательны.

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