Ежемесячное пособие на ребенка малообеспеченной семьи в Новосибирской области

344 рубля — ежемесячное пособие на ребенка в Новосибирской области

Ежемесячное пособие на ребенка в Новосибирской области

Размер 344,91 руб.

Повышенный размер установлен на ребенка:



1) одинокой матери (одинокого отца) — 517,34 руб.;2) разведенных родителей — 517,34 руб.;3) потерявшего одного из родителей в случае смерти или признания его безвестно отсутствующим — 517,34 руб.;4) родители которого уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно — 517,34 руб.;5) военнослужащего, проходящего военную службу по призыву — 517,34 руб.;6) один из родителей (оба родителя) которого лишен (лишены) родительских прав — 517,34 руб.

Периодичность выплаты

Ежемесячно

Круг получателей

Один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося общеобразовательной организации – до окончания обучения, но не более чем до 18 лет).

Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается при условии, если трудоспособный родитель (иной законный представитель), его (ее) трудоспособная (трудоспособный) супруга (супруг) является занятым в соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» или состоит на учете в службе занятости населения в качестве безработного, или занят уходом за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, а также за престарелым, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, в случае получения компенсационной выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, или ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, установленной Пенсионным фондом Российской Федерации в предусмотренном федеральным законодательством порядке, или занят уходом за ребенком до достижения возраста трех лет. При этом занятым уходом за одним и тем же лицом, относящимся к одной из вышеперечисленных категорий, не могут считаться родитель (иной законный представитель) и его (ее) супруга (супруг) одновременно.

Требования настоящей части не распространяются на родителя (иного законного представителя), его (ее) супругу (супруга), отсутствующего в семье в связи с отбыванием наказания в виде лишения свободы, в отношении которого применена мера пресечения в виде заключения под стражу, находящегося на принудительном лечении по решению суда, а также находящегося в розыске на период до признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявления умершим.

Основные документы

1) заявление;

2) копии документов, удостоверяющих личность обоих родителей (иных законных представителей) либо одного родителя (иного законного представителя) при назначении ежемесячного пособия на ребёнка в повышенном размере;

3) копия (копии) свидетельства о рождении ребенка;

4) документ, подтверждающий место жительства или место пребывания ребенка совместно с родителем (иным законным представителем);

5) справки о доходах членов семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (в случае если данным документом является справка о получении пенсионного обеспечения нетрудоспособными гражданами из органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, представляется заявителями по собственной инициативе);

6) копия свидетельства о заключении брака, если брак между родителями ребенка заключен;

7) справка об учебе в общеобразовательной организации ребенка (детей) старше шестнадцати лет (в случае если ребенок продолжает учебу в общеобразовательной организации, представляется ежегодно на учебный год);

справка органов службы занятости о регистрации в качестве безработного (в случае, если один из родителей либо оба родителя состоят на учете в службе занятости) (представляется заявителями по собственной инициативе);

9) справка из администрации сельского, городского поселения или муниципального района Новосибирской области о наличии подсобного хозяйства (в случае, если один из родителей не работает и не зарегистрирован в качестве безработного в службе занятости, но занимается ведением личного подсобного хозяйства).

Для назначения ежемесячного пособия на ребенка, находящегося под опекой (попечительством), дополнительно представляются:

1) выписка из решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства);

2) справка из органов опеки и попечительства о неполучении денежных средств на содержание ребенка.

Для назначения ежемесячного пособия на ребенка в повышенном размере дополнительно представляются:

1) на детей одиноких матерей в случае наличия в свидетельстве о рождении сведения об отце ребенка — справка из органов записи актов гражданского состояния об основании внесения в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка;

2) на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в случаях, предусмотренных законодательством, когда взыскание алиментов невозможно, в зависимости от оснований назначения пособий — один из следующих документов:

а) справка Федеральной службы судебных приставов о наличии обстоятельств, послуживших причинами неисполнения судебного постановления (решения);

б) сообщение органов Министерства внутренних дел Российской Федерации о том, что в месячный срок место нахождения разыскиваемого должника не установлено;

в) справка из учреждения по месту пребывания о нахождении в нем должника (отбывает наказание, находится под арестом, применена принудительная мера медицинского характера по решению суда, направлен для прохождения судебно-медицинской экспертизы) и об отсутствии у него заработка, достаточного для исполнения решения суда о взыскании алиментов;

г) справка из органов Федеральной миграционной службы о выезде гражданина на постоянное жительство за границу, а также сообщение Министерства юстиции Российской Федерации о неисполнении решения суда о взыскании алиментов в случае проживания должника в иностранном государстве, с которым у Российской Федерации заключен договор о правовой помощи.

Указанные документы заявители вправе представить по собственной инициативе.

3) на детей разведенных родителей — копия свидетельства о расторжении брака;

4) на детей, потерявших одного из родителей в случае смерти или признания его безвестно отсутствующим, — копия свидетельства о смерти второго родителя или копия решения суда о признании одного из родителей безвестно отсутствующим;

5) на ребенка, один из родителей (оба родителя) которого лишен (лишены) родительских прав, — копия вступившего в силу решения суда о лишении родительских прав;

6) на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, — справка из военного комиссариата о призыве отца ребенка на военную службу (представляется заявителями по собственной инициативе) либо справка из воинской части о прохождении отцом ребенка военной службы по призыву (с указанием срока службы).

В случае представления копий документов, не заверенных в установленном законом порядке, заявителями представляются и их подлинники.

При необходимости:

Согласие на обработку персональных данных лица, неявляющегося заявителем.

Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме электронного документа.

Основание

Закон Новосибирской области от 29.12.2004 № 255-ОЗ, Постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2012 № 145-п.