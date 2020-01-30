От глубокого снега и голода бегут косули к рекам в угодьях Бердска

Егеря прокладывают для них тропы, чтобы не травмировались, и подкармливают сеном и вениками.

Зимой мех косули меняет цвет с рыжего на серый

Снегоходами проделывают тропинки для косуль в Тулинском и Маюровском хозяйствах егеря охотобщества Бердска.

Снега в лесу очень много, средняя толщина покрова составляет 71 сантиметр, поэтому уже в течение недели егеря на снегоходах прокладывают в лесу тропинки для косуль, чтобы они не травмировались и не лишились сил, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 30 января председатель бердского охотобщества Игорь Кашин.

— В основном тропы прокладывают там, где косули стоят. Сейчас они переместились в русла рек — там меньше снега и больше кормовая база. Мы их подкармливаем — возим сено и веники. Корма раскладываем и по кормушкам. Заготовленного сена и веников должно хватить до конца зимы, — отметил Игорь Кашин.

До сотрудников бердского охотобщества самое главное сейчас сохранить молодняк — у них гораздо меньше сил, чем у взрослых животных.

— Сейчас многие ездят по лесу на снегоходах. Большая просьба к водителям: если увидите косулю, не неситесь к ней на всех парах, чтобы сфотографировать, лучше продолжите свой путь в другую сторону от нее, — акцентировал Кашин.

В бердских охотхозяйствах насчитывается порядка 800 косуль.

31 января — последний день зимней охоты на зайцев, тетеревов и лисиц. Нахождение в охотничьих угодьях с 1 февраля с оружием, независимо от того, зачехлено оно или расчехлено, будет считаться нарушением, наказание за которое лишение охотничьего билета от 1 до 2 лет, подчеркнул Игорь Александрович.