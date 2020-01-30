30.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

От глубокого снега и голода бегут косули к рекам в угодьях Бердска

15:15 30.01.2020, Галина Панчева Фото: pixabay. com
0

Егеря прокладывают для них тропы, чтобы не травмировались, и подкармливают сеном и вениками.

От глубокого снега и голода бегут косули к рекам в угодьях Бердска
Зимой мех косули меняет цвет с рыжего на серый

Снегоходами проделывают тропинки для косуль в Тулинском и Маюровском хозяйствах егеря охотобщества Бердска.

Снега в лесу очень много, средняя толщина покрова составляет 71 сантиметр, поэтому уже в течение недели егеря на снегоходах прокладывают в лесу тропинки для косуль, чтобы они не травмировались и не лишились сил, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 30 января председатель бердского охотобщества Игорь Кашин.

— В основном тропы прокладывают там, где косули стоят. Сейчас они переместились в русла рек — там меньше снега и больше кормовая база. Мы их подкармливаем — возим сено и веники. Корма раскладываем и по кормушкам. Заготовленного сена и веников должно хватить до конца зимы, — отметил Игорь Кашин.

До сотрудников бердского охотобщества самое главное сейчас сохранить молодняк — у них гораздо меньше сил, чем у взрослых животных.

— Сейчас многие ездят по лесу на снегоходах. Большая просьба к водителям: если увидите косулю, не неситесь к ней на всех парах, чтобы сфотографировать, лучше продолжите свой путь в другую сторону от нее, — акцентировал Кашин.

В бердских охотхозяйствах насчитывается порядка 800 косуль.

31 января — последний день зимней охоты на зайцев, тетеревов и лисиц. Нахождение в охотничьих угодьях с 1 февраля с оружием, независимо от того, зачехлено оно или расчехлено, будет считаться нарушением, наказание за которое лишение охотничьего билета от 1 до 2 лет, подчеркнул Игорь Александрович.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы когда-нибудь охотились?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Угрожал Путину правнук героя Сталинградской битвы в Санкт-Петербурге
16:09 30-01-2020
Угрожал Путину правнук героя Сталинградской битвы в Санкт-Петербурге
Главные тренды в зимнем макияже 2020: Стрелки, естественные брови и влажные губы
16:08 30-01-2020
Главные тренды в зимнем макияже 2020: Стрелки, естественные брови и влажные губы
Материнский капитал на первого и второго ребенка в 2020 году получат более 1 миллиона матерей
16:05 30-01-2020
Материнский капитал на первого и второго ребенка в 2020 году получат более 1 миллиона матерей
Угоняют на парковках у домов и ТЦ автомобили россиян чаще всего
16:00 30-01-2020
Угоняют на парковках у домов и ТЦ автомобили россиян чаще всего
Мутко будет курировать ипотеку, развитие городской среды и заниматься проблемой дольщиков
15:57 30-01-2020
Мутко будет курировать ипотеку, развитие городской среды и заниматься проблемой дольщиков
Молодые сотрудники ценятся больше опытных в России
15:54 30-01-2020
Молодые сотрудники ценятся больше опытных в России
К 2022 году Минстрой создаст единую базу сметных нормативов в строительстве
15:49 30-01-2020
К 2022 году Минстрой создаст единую базу сметных нормативов в строительстве
Застрявшую в водосточной трубе кошку вытащили спасатели и сняли на видео в Новосибирске
15:45 30-01-2020
Застрявшую в водосточной трубе кошку вытащили спасатели и сняли на видео в Новосибирске
Могут ли отказать в льготах при задолженности за услуги ЖКХ?
15:36 30-01-2020
Могут ли отказать в льготах при задолженности за услуги ЖКХ?
Двое суток живет в слетевшем с трассы грузовике в морозы водитель в Новосибирской области 1
15:30 30-01-2020
Двое суток живет в слетевшем с трассы грузовике в морозы водитель в Новосибирской области