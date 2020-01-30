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Ездит на метро и снимает квартиру на окраине Москвы сын миллиардера Фридмана

14:45 30.01.2020 Фото: Businessman.ru
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В прошлом году 19-летний Фридман-младший завершил обучение в школе в Лондоне.

Ездит на метро и снимает квартиру на окраине Москвы сын миллиардера Фридмана
Сын миллиардера не разбалован деньгами

Александр Фридман, сын совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана рассказал, что живет в съемной квартире на окраине Москвы за 30 тысяч рублей в месяц и ездит на метро.
Фридман-старший планирует передать свое состояние на благотворительность.

«Я жил с пониманием, что не унаследую от отца ничего», — отметил сын миллиардера в интервью Bloomberg.

В прошлом году 19-летний Фридман-младший завершил обучение в школе в Лондоне, а пять месяцев назад открыл свою дистрибьюторскую компанию SF Development c доходом в 405 тысяч долларов. Он также владеет компанией, занимающейся доставкой товаров для кальянов в московские рестораны.

При этом издание подчеркивает, что, несмотря на отсутствие финансовой помощи от отца, успеху предприятий Александра Фридмана способствуют связи бизнесмена. Так, SF Development поставляет продукцию магазинам X5 Retail Group, 47,9 процента акций которой принадлежат «Альфа-групп». Сам Фридман-младший утверждает, что менеджеры не поставили бы его продукцию на полки магазинов только потому, что он является сыном их босса.
Сын предпринимателя добавил, что изначально планировал сделать перерыв в учебе на год, а сейчас задумается об отказе от поступления в университет.

Источник: РИА Новости

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