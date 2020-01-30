Застрявшую в водосточной трубе кошку вытащили спасатели и сняли на видео в Новосибирске

Кошку вытащили спасатели МАСС

Вчера вечером в 21:58 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от женщины, которая объяснила, что на ул. Полевая возле подъезда многоэтажного дома в трубе водослива застряла кошка. Животное пыталось залезть внутрь трубы, возможно, чтобы спрятаться от холода.

Для оказания помощи в Советский район города выехал оперативный экипаж спасателей МАСС. Спасатели прибыли по указанному адресу, нашли позвонившую девушку и трубу, в которой застряло животное. Спасатели аккуратно взяли кошку в руки, успокоили и небольшими движениями извлекли её голову из трубы слива. Женщина, вызвавшая спасателей, пожалела животное и повезла её в ветеринарную клинику для осмотра специалистом.

Время окончания работы 22:34.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

Источник: Спасатели МАСС