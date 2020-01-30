Угоняют на парковках у домов и ТЦ автомобили россиян чаще всего

В 2019 году зарегистрировано около 20 тысяч краж автомобилей, что на 14% ниже уровня 2018 года.

Похитители предпочитают воровать автомобили на парковках у жилых домов и торговых центров, сообщили РИА Новости в МВД России в ответ на запрос агентства.

«В основном данные преступления совершаются в ночное время на неохраняемых парковках придомовых территорий, а днем — у торговых центров», — говорится в сообщении.

Наиболее похищаемыми являются популярные модели автомобилей российского, японского и корейского производства.

По информации ведомства, в 2019 году зарегистрировано около 20 тысяч краж автомобилей, что на 14% ниже уровня 2018 года.

Источник: РИА Новости