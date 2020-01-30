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Здоровье / Общество

Подсолнечное или оливковое масло полезнее для здоровья?

15:02 30.01.2020 Фото: pxhere.com
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Содержание витамина Е, необходимого для укрепления сердечно-сосудистой системы и для замедления процесса старения клеток — 40–60 миллиграмм на 100 грамм подсолнечного масла и 12 миллиграмм на 100 грамм оливкового масла.

Подсолнечное или оливковое масло полезнее для здоровья?

В понятие пищевой ценности растительного масла входит состав жирных кислот

Роскачество проанализировало состав оливкового и подсолнечного масел, придя к выводу, что однозначно сказать о преимуществе одного продукта над другим нельзя, говорится в сообщении организации.
«Эксперты Роскачества проанализировали состав оливкового и подсолнечного по количеству Омега-3, Омега-6 и Омега-9, витаминов и активно-биологических веществ и пришли к выводу, что однозначно сказать о преимуществе одного масла над другим нельзя», — говорится в сообщении организации.
В понятие пищевой ценности растительного масла входит состав жирных кислот, которые представлены полиненасыщенными омега-3 (линоленовая) и омега-6 (линолевая) и мононенасыщенной кислотой омега-9 (олеиновая). Эксперты отмечают, что источником омега-6 в большей степени является подсолнечное масло, а источником омега-9 может служить оливковое масло.
Полиненасыщенные жирные кислоты необходимы для улучшения питания тканей, кровообращения и профилактики атеросклероза, мононенасыщенные — способствует уменьшению уровня холестерина и препятствует образованию тромбов, напоминают в Роскачестве.
Содержание витамина Е, необходимого для укрепления сердечно-сосудистой системы и для замедления процесса старения клеток — 40–60 миллиграмм на 100 грамм подсолнечного масла и 12 миллиграмм на 100 грамм оливкового масла. Но минеральных элементов и в том, и в другом продукте не очень много.
Роскачество указывает, что содержание фитостеролов (растительных веществ, обладающих антисклеротической активностью) в подсолнечном масле в два раза больше, чем в оливковом. Кроме того, в 100 граммах подсолнечного масла содержится 700–1400 миллиграмм лецитина, который также снижает уровень холестерина и имеет антиоксидантные свойства. Что касается оливкового масла, то в нем антиоксидантные свойства обеспечивает присутствие значительного количества фенольных соединений, которые замедляют старение клеток организма, отмечают эксперты.
Источник: РИА Новости
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