Найдены останки самого древнего аллозавра на Земле

Allosaurus jimmadseni, в отличие от более мелкого предшественника, в длину достигал девяти метров, весил около двух тонн, а вдоль его морды – от носа до глаз – тянулся гребень-«ирокез».

Ранее считалось, что во времена юрского периода на территории Северной Америки жил только один вид аллозавров

Останки самого древнего на сегодняшний день аллозавра Земли найдены в США, на территории штата Юта, пишет научный журнал PeerJ.

Аллозавры являются одними из первых крупных хищных динозавров мезозойской эры и одними из самых известных хищных ящеров конца юрского периода. Впервые их останки были найдены еще на заре палеонтологии, в 1877 году, ученым Чарльзом Маршем.

Ранее считалось, что во времена юрского периода на территории Северной Америки жил только один вид аллозавров – Allosaurus fragilis. Вид, который открыли современные ученые, называется Allosaurus jimmadseni в честь известного палеонтолога Джеймса Мадсена. Он появился на пять миллионов лет раньше.

Первый скелет Allosaurus jimmadseni начали извлекать из пород в 1990 году, в конце того же десятилетия был найден его череп. Долгое время считалось, что останки принадлежат Allosaurus fragilis. Однако когда их полностью извлекли (это произошло недавно), стало понято, что это совершенно другой вид. Allosaurus jimmadseni, в отличие от более мелкого предшественника, в длину достигал девяти метров, весил около двух тонн, а вдоль его морды – от носа до глаз – тянулся гребень-«ирокез».

Источник: АиФ