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Пожаловался в полицию на проданную без скидки бутылку пива в магазине житель Бердска

20:15 30.01.2020, Галина Панчева Фото: pixabay. com
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По акции пиво стоило 36 рублей, как думал покупатель, на кассе товар пробили за 50. Но бердчанин ошибся — взял бутылку не того объема.

Пожаловался в полицию на проданную без скидки бутылку пива в магазине житель Бердска
Если вы сомневаетесь в стоимости товара, то лучше узнать о ней у сотрудника магазина

Заявление в полицию с жалобой на несоответствие ценника на товар в магазине написал житель Бердска.

Бердчанин решил купить бутылку пива, как он думал, по скидке, за 36 рублей. Но когда подошел с товаром на кассу, продавец пробил ему в чеке 50 рублей. Это возмутило покупателя. И он написал заявление в полицию. Направил жалобу и в Роспотребнадзор.

Полицейские взяли у заведующей магазина объяснение по данному вопросу.

— Заведующая объяснила, что есть два товара, один и тот же сорт пива, но только один 500 мл, другой 450 мл. На один товар есть акция, на другой — нет. Нужно внимательно читать, в том числе обращать внимание не только на цену, но и на объем. Иногда ценники расположены друг к другу очень плотно, поэтому о цене лучше уточнить у сотрудника магазина, на кассе, либо считать штрих-код и узнать стоимость товара на специальных устройствах, находящихся в магазине, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист-эксперт бердского отдела Роспотребнадзора Нигина Аласкарова.

По словам Нигины Аласкаровой, жалобы на несоответствие ценников хоть и не часто, но поступают в Роспотребнадзор. Но в большинстве случаев покупатели невнимательно к этому относятся. Иногда продавцы не успевают поменять ценники после окончания акции.

Чтобы на место вышли с проверкой сотрудники Роспотребнадзора и разобрались в ситуации, потребителю необходимо написать претензию в адрес магазина. Это можно сделать как в книге отзывов, так и на обычном листке бумаги. В течение 10 дней организация, в адрес которой направлена претензия, должна дать ответ. Только после этого Роспотребнадзор может организовать проверку той категории товара, в отношении которого поступила жалоба.

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От редакции

Вы сталкивались с несоответствием ценников на товары?

Аноним, 30 января 2020 16:55
НВР:
Постоянно. Ценники очень часто не соответствуют товару, под которым они находятся. Это хитрый ход, который используют почти все магазины, в надежде, что покупатель не заметит подвоха.
Аноним, 30 января 2020 16:56
Вот человеку заняться нечем. Вроде не весна ещё
Аноним, 30 января 2020 19:35
НВР:
Постоянно приходится бодаться! Если магазин филонит и выкручивается, бросаю товар на кассе и покупаю у более адекватных торговцев, со скидкой.
аноним, 30 января 2020 22:05
Была ситуация подобная ,под товаром был ценник с одной ценой,а на кассе пробили другую цену.Вызвала администратора и Роспотребнадзор.Продали по заявленной цене ,а магазину выписали штраф.Не надо спускать такие ситуации на тормозах,они на этом играют хорошо.Можно сфотографировать если никто не реагирует и отослать в соответствующие органы.

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