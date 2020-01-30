По 43,3 тыс. рублей за квадрат ниже рыночной цены покупает квартиры для переселенцев из аварийных домов власть Бердска

В 2020 году расселят только 3 многоквартирных дома, идущих под снос, за 42,5 млн рублей. Но список все расширяется. Сейчас уже 8 МКД признаны в Бердске непригодными для жилья.

Дома на ул. Морской, построенные Виктором Голубевым, предлагают переселенцам из аварийного жилья

Мэр Бердска Евгений Шестрнин 28 января подписал постановление об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения. Это необходимо для реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Бердска в 2019-2021 годах».

— Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения (в рублях) на территории города Бердска на III и IV квартал 2019 года, используемой для приобретения (строительства) жилых помещений и приобретении жилых помещений на вторичном рынке в рамках реализации программы в размере 43 332 рубля, — сказано в постановлении.

Сумма на конец 2019 года является актуальной и на 2020-й, и на 2021 год. Именно по такой цене будет покупать жилье администрация города для переселенцев из домов, идущих под снос. Как пояснила «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела по управлению жилищным фондом УЖКХ Юлия Цибулько, стоимость квадратного метра не меняется с начала действия муниципальной программы.

Сколько стоит программа

— Стоимость квадратного метра установлена программой еще в 2018 году и она неизменна до 2021 года (до принятия программы в июле 2018-го кв. метр стоил чуть больше 39 тыс. рублей — прим. ред.). Устанавливать цену на квартал необходимо для подготовки заявки на получение субсидии. Цифра остается неизменной на период реализации программы, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» 30 января Юлия Николаевна.

По ее словам, город подавал в региональное правительство заявку на расселение пяти многоквартирных домов. Но денег утвердили в бюджете только на три дома. В 2020 году Бердск получит на приобретение квартир для переселенцев 42 млн 580 тыс. рублей. Их это суммы 10 млн 516 тыс. рублей — средства бердского бюджета.

Таким образом, остались без финансирования два аварийных дома, запланированные под снос на 2020 год, плюс к этому в 2019-м два дома официально признаны непригодными для жилья. Это жилье будут расселять, скорее всего, позже.

— Мы сейчас вносим изменения в программу — продлеваем ее действие до 2022 года. Но пока она не утверждена. Но существует аналогичная региональная программа, а мы на местном уровне в свою очередь разрабатываем муниципальной в соответствии с областной. Потому что 85% финансирования идет из области, — уточнила Цибулько.

Не дают «стойла для коров»

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», средняя стоимость квадратного метра жилья в новых домах сейчас составляет в среднем 50 тыс. рублей. За 43,3 тыс. в последнее время продает администрации квартиры предпринимать Виктор Голубев. По оценке риэлторов, расселенные из аварийных домов в микрорайон Серебряный бор на ул. Морской в большинстве своем весьма довольны новым местом жительства — в лесу, почти на берегу Обского моря. Да и в Белокаменном уже не дают «стойла для коров», как это было раньше. А с развитием городской инфраструктуры, отдаленные районы все меньше отпугивают новоселов, оценивают риэлторы.

Список аварийных домов, подлежащих расселению в Бердске:

2020 год

ул. К. Маркса, 10

ул. Комсомольская, 2Б

ул. Лизы Чайкиной, 6

2021 год

ул. Энергетическая, 7

ул. Энергетическая, 9

ул. Попова, 17

ул. Комсомольская, 2А

ул. Центральная, 1

Если денег на расселение указанных домов в следующем году Бердск не получит, от внесет их в программу-2022.

Жилье по суду

Несмотря на то, что город массово расселяет и сносит аварийное жилье с 2008 года, проблемы остается. И дело не только в нехватке средств на покупку новых квартир. Остаются люди, которые не хотят переезжать из старых домов в предлагаемые городом новостройки, предпочитая получить денежную компенсацию и самостоятельно улучшать свои жилищные условия.

— С такими мы судимся. Но люди имеют на это право. В 2019 году, например, из 35 переселяющихся с четверыми есть судебная перспектива, — констатировала начальник отдела по управлению жилищным фондом УЖКХ Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за 10 лет работы программы на расселение бердских аварийных домов потрачено более 1 млрд рублей. Только с 2007-го по 2017 год переехали в новостройки 2042 бердчанина, коим предоставили 952 жилых помещения общей площадью 31 833 кв. метров. Контролирующие органы признали, что город эффективно израсходовал программные деньги.

В 2019 году переселили 37 бердских семей из 5 аварийных домов за 75 млн рублей. Тогда в списке значилось 10 жилых строений, признанных непригодными для проживания.

Через 3-4 года, по прогнозам экспертов, в Бердске истечет срок эксплуатации хрущевок. Но реновация стоит огромных денег. В некоторых проведут капитальный ремонт, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В 2020 году в проекте бюджета Новосибирской области запланировано 532,7 млн рублей на расселение 878 человек, проживающих в 66 аварийных МКД на территории 23 муниципальных образований, в том числе в Бердске. Кроме того, по заявке 2020 года заключено соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ для предоставления федеральной субсидии на расселение 351 человека из 21 аварийного МКД. Срок завершения программных мероприятий – 2021 год, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».