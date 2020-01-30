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Вышла на свободу помилованная Путиным израильтянка Иссахар

15:04 30.01.2020 Фото: ТАСС
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Девушка улетит в Израиль в четверг на самолете премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который выразил желание лично забрать ее из России.

Вышла на свободу помилованная Путиным израильтянка Иссахар
Иссахар осудили за контрабанду гашиша

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ подтвердила, что израильтянка Наама Иссахар, осужденная в России за контрабанду наркотиков и помилованная президентом РФ, освобождена из колонии в Подмосковье.

«В связи с указом президента РФ от 29 января 2020 года №67 о помиловании Наама Иссахар освобождена из исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы», — сообщили ТАСС в пресс-службе ФСИН.

Ранее источник в правоохранительных структурах сообщил, что Иссахар покинула колонию, она находится на свободе. Другой источник в силовых структурах уточнил ТАСС, что девушка была освобождена в ночь на четверг.

Иссахар отбывала наказание в исправительной колонии №1 в поселке Новое Гришино в Подмосковье. В среду, 29 января, президент России Владимир Путин подписал указ о ее помиловании.

Адвокат Иссахар Алексей Добрынин сообщил, что девушка улетит в Израиль в четверг на самолете премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который выразил желание лично забрать ее из России.

Источник: ТАСС

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От редакции

Правильно ли было помиловать осужденную за наркотики?

АнтиЯ, 30 января 2020 15:40
НВР:Нет, только пуля в затылок на стадионе решит проблему наркомании в этой стране, не взирая на статусы и гражданство.....
Аноним, 30 января 2020 15:57
В какой стране? Какой наркомании? Вообще в теме? Или чукча не читатель, чукча писатель...???
Аноним, 30 января 2020 15:59
Если бы пуля в затылок решала вопрос с отсутствием мозгов то я был бы за неё.. Но она сделает лишь лишнюю дырочку, вдобавок к ушным, носовым и ротовой. Моск не заденет за его отсутствием..................
Аноним, 30 января 2020 15:47
Как всегда у нас передергиваются понятия...
Помилованием обозвали примитивный обмен заложника на недвижимость.....((
Благо, евреи своих РЕАЛЬНО не бросают...
Аноним, 30 января 2020 15:52
"contrabbando от contra «против» + bando «правительственный указ») — незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов"

Наама НЕ пересекала сама границу и НЕ перемещала через нее наркотик.
Но наш самый гуманный и независимый суд в мире впаял ей "семерик" именно за контрабанду.

Еще одно украшение нашей Оруэлщины......
В этот раз преступники победили..... Очень грустно и жаль девушку, сделанную разменной монетой сначала в торге за росеянского хакера, укравшего миллиарды с банковских карт, которого хотели выменять и спасти от ответственности, а когда не удалось поменяли её на что смогли.........КАК называются такие люди? Берущие заложников и выменивающие их на своих подельников или ценности???

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