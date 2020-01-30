Вышла на свободу помилованная Путиным израильтянка Иссахар

Девушка улетит в Израиль в четверг на самолете премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который выразил желание лично забрать ее из России.

Иссахар осудили за контрабанду гашиша

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ подтвердила, что израильтянка Наама Иссахар, осужденная в России за контрабанду наркотиков и помилованная президентом РФ, освобождена из колонии в Подмосковье.

«В связи с указом президента РФ от 29 января 2020 года №67 о помиловании Наама Иссахар освобождена из исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы», — сообщили ТАСС в пресс-службе ФСИН.

Ранее источник в правоохранительных структурах сообщил, что Иссахар покинула колонию, она находится на свободе. Другой источник в силовых структурах уточнил ТАСС, что девушка была освобождена в ночь на четверг.

Иссахар отбывала наказание в исправительной колонии №1 в поселке Новое Гришино в Подмосковье. В среду, 29 января, президент России Владимир Путин подписал указ о ее помиловании.

Адвокат Иссахар Алексей Добрынин сообщил, что девушка улетит в Израиль в четверг на самолете премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который выразил желание лично забрать ее из России.

Источник: ТАСС