Вышла на свободу помилованная Путиным израильтянка Иссахар

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ подтвердила, что израильтянка Наама Иссахар, осужденная в России за контрабанду наркотиков и помилованная президентом РФ, освобождена из колонии в Подмосковье.
«В связи с указом президента РФ от 29 января 2020 года №67 о помиловании Наама Иссахар освобождена из исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы», — сообщили ТАСС в пресс-службе ФСИН.
Ранее источник в правоохранительных структурах сообщил, что Иссахар покинула колонию, она находится на свободе. Другой источник в силовых структурах уточнил ТАСС, что девушка была освобождена в ночь на четверг.
Иссахар отбывала наказание в исправительной колонии №1 в поселке Новое Гришино в Подмосковье. В среду, 29 января, президент России Владимир Путин подписал указ о ее помиловании.
Адвокат Иссахар Алексей Добрынин сообщил, что девушка улетит в Израиль в четверг на самолете премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который выразил желание лично забрать ее из России.
Источник: ТАСС
Помилованием обозвали примитивный обмен заложника на недвижимость.....((
Благо, евреи своих РЕАЛЬНО не бросают...
Наама НЕ пересекала сама границу и НЕ перемещала через нее наркотик.
Но наш самый гуманный и независимый суд в мире впаял ей "семерик" именно за контрабанду.
Еще одно украшение нашей Оруэлщины......
В этот раз преступники победили..... Очень грустно и жаль девушку, сделанную разменной монетой сначала в торге за росеянского хакера, укравшего миллиарды с банковских карт, которого хотели выменять и спасти от ответственности, а когда не удалось поменяли её на что смогли.........КАК называются такие люди? Берущие заложников и выменивающие их на своих подельников или ценности???