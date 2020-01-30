Материнский капитал на первого и второго ребенка в 2020 году получат более 1 миллиона матерей

Голикова также добавила, что порядка 2,4 млн россиян могут получить выплату на детей в возрасте от трех до семи лет. Это потребует порядка 159 млрд руб. из федерального бюджета и бюджетов регионов.

Более миллиона получат материнский капитал

Более одного миллиона семей получат материнский капитал на первого и второго ребенка в 2020 году, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия».

«Мы предполагаем, что данной мерой в 2020 году на первого ребенка могут воспользоваться порядка 558 тысяч наших граждан, в семьях которых родятся дети, и на второго ребенка — порядка 551 тысячи наших граждан. То есть, более 1 миллиона человек получат поддержку в форме материнского семейного капитала», — заявила она.

Голикова также добавила, что порядка 2,4 млн россиян могут получить выплату на детей в возрасте от трех до семи лет. Это потребует порядка 159 млрд руб. из федерального бюджета и бюджетов регионов.

Одной из главных тем заседания бюро высшего совета партии «Единая Россия» стала реализация Послания президента.

Источник: РГ