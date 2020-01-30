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Ликвидирует «Спецавтохозяйстово» и УК «ЖКХ» до 2025 года власть Бердска

17:00 30.01.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В этих муниципальных предприятиях изменится организационно-правовая форма. КБУ И ПАТП — нужны городу.

Ликвидирует Спецавтохозяйстово и УК ЖКХ до 2025 года власть Бердска
Комбинат бытовых услуг будет работать после 2025 года в Бердске

Исчезнут муниципальные и унитарные предприятия в России к 1 января 2025 года. Вице-мэр Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что изменится в в жизни МУПов Бердска.

Стоит отметить, что запрет на создание ГУПов и МУПов не коснется случаев, когда оно предусмотрено федеральным законом, актом президента РФ или правительства. Исключение также составят унитарные предприятия, созданные в целях национальной безопасности и обороны, в области разведывательной деятельности, в области мобилизационной подготовки и мобилизации в РФ, в области транспортной безопасности, в сфере международных отношений, в сфере государственной охраны, в сфере внутренних дел, в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в сфере деятельности войск национальной гвардии РФ.

Как рассказала Жанна Шурова, все предприятия, которые не попадают в этот перечень до 1 января 2025 года должны быть ликвидированы. Если орган власти или учредители самостоятельно это не исполнят, то это будет решаться в судебном порядке по иску ФАС. При этом деятельность унитарных предприятий запрещена, если их выручка превышает 10% от совокупной выручки за последний календарный год. На товарных рынках в России деятельность унитарных предприятий тоже не допускается.

— У нас четыре унитарных предприятия — Комбинат бытовых услуг, бердское Автотранспортное предприятие, «Спецавтохозяйство» и УК «ЖКХ». Если по КБУ И БАТП мы стремимся сохранить организационно-правовую форму и рассматривать как субъект естественных монополий, то в отношении «Спецавтохозяйство» и УК «ЖКХ» мы будем принимать решение. Здесь все-таки последует изменение в организационно-правовой форме, — прокомментировала Жанна Шурова 30 января.

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