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Кто имеет право первоочередного зачисления в первый класс в Бердске?

17:45 30.01.2020, Елена Белоусова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Дети из многодетных семей, военнослужащих и инвалиды имеют право на первоочередное зачисление в школу в Бердске.

Кто имеет право первоочередного зачисления в первый класс в Бердске?
Для семей военных и сотрудников полиции есть льготы
Сюжет: Первоклассник- 2020
Кто имеет право первоочередного зачисления в первый класс в Бердске?

Кто имеет право первоочередного зачисления в первый класс в Бердске?Какие документы нужны для записи ребенка в первый класс в Бердске?Ещё 3 новости

Для зачисления детей в первый класс прием заявлений начинается с 00 часов 1 февраля.Кто имеет право первоочередного зачисления в первый класс в Бердске? рассказала «Курьер.Среда. Бердск» директор управления образования и молодежной политики Жанна Тузова.

Дети, родители (законные представители) которых имеют право на первоочередное зачисление ребенка в школы:

— дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями по месту жительства их семей;

— дети из многодетных семей;

— дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом

— дети сотрудников полиции;

— дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

— дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции;

— дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы;

— дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

— дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции;

— дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в указанных учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в указанных учреждениях и органах;

— дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу

— дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ
и таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

-дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах;

— дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, и таможенных органах Российской Федерации;

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, имеющего
(имевшего) специальные звания и проходящего (проходившего) службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, гражданина Российской Федерации, указанных в абзацах шестнадцатом-двадцатом настоящего пункта.

Инструкция: как записать ребенка в школу Бердска в 2020 году.

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