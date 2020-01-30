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На 3% увеличатся социальные выплаты и пособия с 1 февраля в России

17:15 30.01.2020 Фото: pixabay.com
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Документ предусматривает ежегодную индексацию выплат для льготных категорий граждан исходя из коэффициента, который определяется на основе потребительских цен за предыдущий год.

На 3% увеличатся социальные выплаты и пособия с 1 февраля в России
Индексацию пособий проводят ежегодно
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
На 3% увеличатся социальные выплаты и пособия с 1 февраля в России

Компенсация за детсад: 600 рублей выплачивают малообеспеченным семьям за посещение детских садов в Новосибирской областиНа 3% увеличатся социальные выплаты и пособия с 1 февраля в РоссииЕщё 33 новостей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

Документ предусматривает ежегодную индексацию выплат для льготных категорий граждан исходя из коэффициента, который определяется на основе потребительских цен за предыдущий год.

В 2020 году индексация соцвыплат составит 3%, аналогично росту потребительских за 2019 год . Увеличение помощи коснется ветеранов боевых действий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидов, семей с детьми и граждан, застрахованных от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Ранее Минтруд предложил снизить размер прожиточного уровня. Для трудоспособного населения. В четвертом квартале 2019 года предлагалось установить прожиточный минимум в размере 11 510 руб., что на 3,6% ниже, чем в предыдущем квартале, для детей — 10 383 руб. (на 4,2%), а для пенсионеров — 8788 руб. (на 3,3%). При этом, в ведомстве добавили, что изменение размера прожиточного уровня не повлияет на размер социальных выплат.

Источник: РБК

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