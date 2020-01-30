Медицинские маски сметают из-за коронавируса с полок аптек в России. В Бердске маски есть

Производители сообщают о мощном спросе на медицинские маски из-за китайского вируса. Однако бердчане не толпятся в очередях за стерильными масками.

Спрос на медицинские маски в России вырос

О мощном спросе на медицинские маски сообщают производители в России. Официальный представитель компании Resid — российского производителя медицинских масок — заявляет: звонят постоянно. Покупатели либо китайцы, либо те, кто потом повезет эти изделия в Китай. Если раньше в месяц производилось миллион масок, то за последние два дня спрос на них вырос до 2 млн штук.

Стоит отметить, что компания-производитель стерильных масок в Нижнем Новгороде в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» не смогла назвать точную цифру спроса на изделие:

— Я не могу с вами говорить. Вы позвонили в отдел продаж! У нас телефон обрывается от заявок, — прокомментировали в компании сегодня, 30 января.

Так как обстоят дела с продажей медицинских масок в Бердске? Ответили фармацевты аптек:

— Маски в наличии есть. Ажиотажа по этому поводу нет. Очередей тоже нет. Покупают маски в обычном режиме. С поставщиками перебоев тоже нет, — сообщила фармацевт бердской аптеки днем 30 января.

Информацию подтвердила и фармацевт другой аптеки Бердска. Цены на медицинские маски сегодня стартуют от 3,50 рублей. Все есть в наличии.

А вот на популярном сервисе Apteka.ru купить маску в Новосибирске и Бердске не удастся — товара нет в наличии. Поступление ожидается 2-4 февраля.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество зараженных — до 7 711, первый случай заражения зафиксирован в Тибете, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Тибет был последним регионом страны, где ранее не фиксировали случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса.

Днем ранее официально сообщалось о 5 974 заболевших и 132 умерших. За сутки власти получили информацию о 1 737 новых случаях заболевания, а также зафиксировали 38 летальных случаев (37 — в провинции Хубэй, один — в Сычуани). За сутки из больниц выписали 124 человека.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй), возбудителем которой стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина был создан штаб по контролю за коронавирусной инфекцией. Железнодорожное сообщение с Китаем с 31 января будет ограничено поездами по маршруту Москва — Пекин — Москва.

Пункты пропуска на границе с Китаем в пяти регионах Дальнего Востока (в Амурской области, Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, в также Еврейской автономной области) останутся закрытыми. Их работа была ограничена в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, возобновить ее планировалось в конце января.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу и в аэропортах, где проверяют всех прибывших из Китая. Решение по режиму полетов из Китая и в Китай будет принято в течение двух суток. За это время МИД и Минтранс должны оценить ситуацию по количеству россиян в КНР.