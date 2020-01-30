Признал вину обвиняемый в жестоком убийстве беременной в Новосибирске

Вину мужчина признал лишь частично, суд отправил его под стражу.

Мужчина пытался скрыться в Омске

Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).

Как сообщалось ранее, 27 января 2020 года в дневное время 34-летний мужчина, находясь в подъезде одного из домов по улице Кирова Октябрьского района дождался свою 33-летнюю знакомую, которая находилась в состоянии беременности и ему было об этом известно и нанес один удары ножом в область спины.

Подозреваемый был задержан на следующий день на территории города Омска и доставлен к следователю СКР.

В настоящее время 34-летнему мужчине предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности) и он допрошен в качестве обвиняемого, вину в совершении преступления признал частично.

Сегодня судом рассмотрено ходатайство следователя и 34-летнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следственный комитет по Новосибирской области