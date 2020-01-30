30.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Признал вину обвиняемый в жестоком убийстве беременной в Новосибирске

16:56 30.01.2020 Фото: Инцидент. Новосибирск
2 0

Вину мужчина признал лишь частично, суд отправил его под стражу.

Признал вину обвиняемый в жестоком убийстве беременной в Новосибирске
Мужчина пытался скрыться в Омске

Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).

Как сообщалось ранее, 27 января 2020 года в дневное время 34-летний мужчина, находясь в подъезде одного из домов по улице Кирова Октябрьского района дождался свою 33-летнюю знакомую, которая находилась в состоянии беременности и ему было об этом известно и нанес один удары ножом в область спины.

Подозреваемый был задержан на следующий день на территории города Омска и доставлен к следователю СКР.

В настоящее время 34-летнему мужчине предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности) и он допрошен в качестве обвиняемого, вину в совершении преступления признал частично.

Сегодня судом рассмотрено ходатайство следователя и 34-летнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следственный комитет по Новосибирской области

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

На сколько посадят?

Аноним, 30 января 2020 17:01
Сейчас главное чтоб много ему не давали, лет семь-восемь, а там выйдет может ещё одну успеет покромсать.
Аноним, 30 января 2020 17:27
НВР:
я бы на кол посадил.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПереселенцы судятся с властью: взамен аварийного жилья они хотят денег, а не квартир в новостройке Бердска
19:14 30-01-2020
Переселенцы судятся с властью: взамен аварийного жилья они хотят денег, а не квартир в новостройке Бердска
За драку с командиром экипажа и мат на 3,6 года строго режима приговорил авиадебошира суд Новосибирска
18:54 30-01-2020
За драку с командиром экипажа и мат на 3,6 года строго режима приговорил авиадебошира суд Новосибирска
Исчезнет наличка к 2035 году в России
18:30 30-01-2020
Исчезнет наличка к 2035 году в России
Помощи с переездом в Крым попросили французы
18:15 30-01-2020
Помощи с переездом в Крым попросили французы
БердскЦелый день без горячей воды и тепла сидели жители 11 квартала Бердска 2
18:09 30-01-2020
Целый день без горячей воды и тепла сидели жители 11 квартала Бердска
БердскКак составить заявление (жалобу) в прокуратуру? 1
18:01 30-01-2020
Как составить заявление (жалобу) в прокуратуру?
БердскМедицинские маски сметают из-за коронавируса с полок аптек в России. В Бердске маски есть
18:00 30-01-2020
Медицинские маски сметают из-за коронавируса с полок аптек в России. В Бердске маски есть
БердскНе верят в гибель летчика Валерия Матвеева в Сирии из-за проводов его родные в Бердске
17:54 30-01-2020
Не верят в гибель летчика Валерия Матвеева в Сирии из-за проводов его родные в Бердске
Когда полиция может применять электрошокеры в отношении граждан России?
17:52 30-01-2020
Когда полиция может применять электрошокеры в отношении граждан России?
БердскКто имеет право первоочередного зачисления в первый класс в Бердске?
17:45 30-01-2020
Кто имеет право первоочередного зачисления в первый класс в Бердске?