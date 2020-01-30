126 вакансий предлагают работодатели для жителей Бердска

|Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам
|от 15163
до 35000
|633010, г Бердск, ул Попова, д. 11
|8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
|Водитель автомобиля, категория д
|от 15163
|633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 1
|8(38341) 57955, 8(38341) 57997
ehkspress-servis@yandex.ru
|Сиделка (помощник по уходу)
|от 30000
до 30000
|633004, г Бердск, ул Кирова, д. 2/1
|8(38341) 56115
yuliyaspring@yandex.ru
|Повар
|от 15265
до 20000
|633104, г Обь, территория аэропорта Толмачево
|8(383) 2169981, 8(960) 7981101
j.barinova@mail.ru
|Мойщик посуды, в счет квоты для трудоустройства инвалидов
|от 15265
до 17000
|633104, г Обь, территория аэропорта Толмачево
|8(383) 2169981, 8(960) 7981101
j.barinova@mail.ru
|Профессия
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Учитель (средней квалификации), учитель начальных классов
|от 25000
до 40000
|633010, г Бердск, ул Комсомольская, д. 29
|8(38341) 23091
bsk_she@mail.ru
|Ведущий Специалист, работа с учащимися общеобразовательных школ по направлению школьное и ученическое самоуправление
|от 18000
до 19000
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 38
|8(38341) 31811
odm_berdsk@mail.ru
|Инженер по охране труда
|от 18000
до 20000
|633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11
|8(38341) 58107
kadri@sibbio.ru
|Медицинская сестра, диетология
|от 32000
до 33000
|633000, г Бердск, тер БПВТ им Калинина, д. 1
|8(38341) 25770
bpvt@mail.ru
|Полицейский, (кинолог) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых
|от 28000
до 28000
|633010, г Бердск, ул Пушкина, д. 35
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Воспитатель детского сада (яслей-сада)
|от 15163
до 18000
|633010, г Бердск, ул Вокзальная, д. 48
|8(38341) 28009
bsk_du17@mail.ru
|Начальник части (специализированной в прочих отраслях), дежурной части
|от 39000
до 39000
|633010, г Бердск, ул Пушкина, д. 35
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Оперативный уполномоченный, отделения по контролю за оборотом наркотиков
|от 39000
до 39000
|633010, г Бердск, ул Пушкина, д. 35
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Профессия
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Разрубщик мяса
|от 20000
до 20000
|633226, р-н Искитимский, п Санаторный, (рядом с Сосновкой)
|8(913) 0135385
timokhin_eduard@mail.ru
|Полицейский, отдельной роты патрульно-постовой службы полиции
|от 28000
до 28000
|633010, г Бердск, ул Пушкина, д. 35
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
|от 37000
до 37000
|633010, г Бердск, ул Пушкина, д. 35
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Старший Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
|от 37000
до 37000
|633010, г Бердск, ул Пушкина, д. 35
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Няня
|от 20000
до 21000
|633000, г Бердск, тер БПВТ им Калинина, д. 1
|8(38341) 25770
bpvt@mail.ru
|Медицинская сестра палатная (постовая), сестринское дело в терапии
|от 28000
до 29000
|633000, г Бердск, тер БПВТ им Калинина, д. 1
|8(38341) 25770
bpvt@mail.ru
|Полицейский-водитель, изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, кат. d
|от 28000
до 28000
|633010, г Бердск, ул Пушкина, д. 35
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Профессия
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Дояр
|от 15163
до 30000
|633226, р-н Искитимский, п Санаторный, (рядом с Сосновкой)
|8(913) 0135385
timokhin_eduard@mail.ru
|Преподаватель (в системе дошкольного воспитания и обучения), специалист по робототехнике
|от 20000
до 20000
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 42, корп. 1
|8(913) 7244432
svetlight7007@gmail.com
|Слесарь-сантехник
|от 18000
до 18000
|633009, г Бердск, ул Красная Сибирь, д. 138, офис 3
|8(913) 7905545
nadezhdagkh@list.ru
|Электрик участка
|от 15163
до 15163
|г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 1, офис 313
|8(913) 7616185
|Экономист, бухгалтерский учет и аудит
|от 34000
до 34500
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 6, а/я 101
|8(38341) 24786
gigant@sib.rosreserv.ru
|Повар
|от 20000
до 30000
|633011, г Бердск, ул Красный Сокол, д. 29
|8(38341) 25263
edem.resto@mail.ru
|Бухгалтер, бухгалтерский учет и аудит
|от 22000
до 22500
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 6, а/я 101
|8(38341) 24786
gigant@sib.rosreserv.ru
|Профессия
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Водитель автомобиля, экспедитор
|от 25000
до 30000
|633011, г Бердск, ул Островского, д. 20
|8(951) 3658680
sp9138968047@yandex.ru
|Водитель погрузчика, водитель вилочного автопогрузчика
|от 15200
до 26000
|633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 2Б
|8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
|Грузчик
|от 16000
до 18000
|633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11
|8(38341) 58107
kadri@sibbio.ru
|Грузчик
|от 15163
до 15163
|633011, г Бердск, ул Островского, д. 20
|8(951) 3658680
sp9138968047@yandex.ru
|Дворник
|от 15163
до 15163
|633009, г Бердск, ул Красная Сибирь, д. 138, офис 3
|8(913) 7905545
nadezhdagkh@list.ru
|Кассир
|от 25000
до 25000
|633004, г Бердск, ул Барнаульская, д. 15
|8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
|Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, духовых инструментов (трамбон), в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|от 15163
до 15163
|633010, г Бердск, ул Свердлова, д. 10
|8(38341) 22854
|Профессия
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Учитель (преподаватель) иностранного языка, английского языка
|от 25000
до 25000
|633010, г Бердск, ул М.Горького, д. 7, корп. 3
|8(38341) 50037
bsk_sh06@mail.ru
|Рабочий по изготовлению (ремонту, установке) мебели, сборщик корпусной мебели
|от 20000
до 40000
|633003, г Бердск, ул Добролюбова, д. 30
|8(953) 7931127, 8(952) 9325958
mebel54region@mail.ru
|Водитель автомобиля, кат. d
|от 15163
до 15163
|633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 1/1, корп. 3
|8(38341) 57955
ehkspress-servis@yandex.ru
|Учитель (преподаватель) биологии
|от 25000
до 25000
|633010, г Бердск, ул М.Горького, д. 7, корп. 3
|8(38341) 50037
bsk_sh06@mail.ru
|Учитель (преподаватель) иностранного языка 1 категории (класса), английский язык
|от 20000
до 20000
|633004, г Бердск, ул Ленина, д. 104
|8(38341) 50022
bsk_sh07@mail.ru
|Учитель (преподаватель) математики
|от 25000
до 25000
|633010, г Бердск, ул М.Горького, д. 7, корп. 3
|8(38341) 50037
bsk_sh06@mail.ru
|Машинист топливоподачи
|от 19280
до 19280
|633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11/1, 1 этаж
|8(38341) 60095
ok@tgk1.org
|Бухгалтер
|от 20000
до 30000
|633010, г Бердск, ул Комсомольская, д. 29
|8(38341) 23091
bsk_she@mail.ru
|Профессия
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Оператор станков с программным управлением, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|от 18000
до 18000
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 2
|8(383) 3638741, 8(38341) 63074
personal@arsenalnpo.ru
|Упаковщик, пластиковые изделия
|от 15163
до 15163
|633010, г Бердск, ул Линейная, д. 5/1
|8(913) 9279554
diamantnsk1@gmail.com
|Подсобный рабочий швейного производства
|от 15163
до 15163
|633010, г Бердск, ул Линейная, д. 5, корп. 2
|8(952) 9388465
|Грузчик
|от 17000
до 17000
|633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11/1, 1 этаж
|8(38341) 60095
ok@tgk1.org
|Экономист
|от 35000
до 35000
|633010, г Бердск, ул Островского, д. 53
|8(38341) 26656
berdskok@ngs.ru
|Оператор манипулятора
|от 20000
до 20000
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 2
|8(383) 3638741, 8(38341) 63074
personal@arsenalnpo.ru
|Подсобный рабочий
|от 15163
до 20000
|633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 2Б
|8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
|Профессия
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением
|от 30000
до 30000
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 2
|8(38341) 63074, 8(383) 3638741
personal@arsenalnpo.ru
|Упаковщик
|от 16000
до 16000
|633010, г Бердск, ул Первомайская, д. 5, офис 201
|8(923) 2454386
wodoley45@yandex.ru
|Музыкальный руководитель
|от 18000
до 18000
|633010, г Бердск, ул К.Маркса, д. 54
|8(38341) 22681
bsk_du19@mail.ru
|Инженер-технолог, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|от 30000
до 30000
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 2
|8(383) 3638741, 8(38341) 63074
personal@arsenalnpo.ru
|Профессия
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Повар
|от 15163
до 18000
|633010, г Бердск, ул Островского, д. 54
|8(913) 9355163
chzhao@ngs.ru
|Товаровед
|от 25000
до 25000
|633004, г Бердск, ул Барнаульская, д. 15
|8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
|Учитель (преподаватель) иностранного языка, английского языка, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|от 18000
до 20000
|633000, г Бердск, ул Парижской Коммуны, д. 15
|8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
|Аппаратчик химводоочистки
|от 15200
до 15200
|633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11/1, 1 этаж
|8(38341) 60095
ok@tgk1.org
|Профессия
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Ведущий Эксперт, отдел общественных связей и информации, пресс-центр
|от 15163
до 19500
|633010, г Бердск, ул Горького, д. 9
|8(38341) 30161
press@berdskadm.ru
|Комплектовщик
|от 28000
до 28000
|633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11/7
|8(383) 2120787 доб. 133, 8(38341) 56240
krutilina_ma@oboi54.ru
|Профессия
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Лаборант химического анализа
|от 17386
до 17386
|633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11/1, 1 этаж
|8(38341) 60095
ok@tgk1.org
|Уборщик производственных и служебных помещений
|от 15163
до 16500
|633010, г Бердск, ул К.Маркса, д. 26, корп. А
|8(38341) 30468
bsk_sh01@mail.ru
|Швея, пошив детских игрушек
|от 21000
до 25000
|633010, г Бердск, ул Лелюха, д. 25, офис 363
|8(913) 7376272
fetrov.ooo@mail.ru
|Повар, универсал
|от 25000
до 25000
|633011, г Бердск, ул Ленина, д. 27, кафе Санрайз
|8(913) 8907367
sunrise-cafe@mail.ru
|Продавец продовольственных товаров
|от 20000
до 20000
|633009, г Бердск, ул Лунная, д. 11, корп. Б
|8(999) 4524995
vfilimonova@monetka.ru
|Врач-косметолог
|от 20000
до 60000
|633011, г Бердск, тер Бердский санаторий, д. 4
|8(913) 7638888
borviha-spa@mail.ru
|Кладовщик
|от 20000
до 25000
|633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11, корп. 17, офис 32
|8(923) 1811691
kadr_termorobot@mail.ru
|Профессия
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Инженер-технолог пищевой промышленности, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|от 32000
до 32000
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 15, офис 301
|8(38341) 58689, 8(38341) 58977
pov@virtex-food.ru
|Специалист по маникюру (Маникюрша), мастер маникюра, педикюра
|от 20000
до 60000
|633011, г Бердск, тер Бердский санаторий, д. 4
|8(913) 7638888
borviha-spa@mail.ru
|Помощник руководителя и специалиста Менеджер, в счет установленной квоты для детей, ищущих работу
|от 15163
до 15163
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 15, офис 301
|8(38341) 58689, 8(38341) 58977
pov@virtex-food.ru
|Массажист
|от 20000
до 60000
|633011, г Бердск, тер Бердский санаторий, д. 4
|8(913) 7638888
borviha-spa@mail.ru
|Профессия
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Повар
|от 23000
до 30000
|633011, г Бердск, ул Ясная поляна, д. 16
|8(913) 4752272
|Водитель погрузчика, фронтального
|от 30000
до 30000
|633009, г Бердск, ул Черемушная, д. 5/1
|8(913) 9541179
verbena_2011@mail.ru
|Грузчик
|от 20800
до 23800
|633010, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11, корп. 80
|8(38341) 29890
peterpaksib@ngs.ru
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), преподаватель по специальности врач-анестезиолог-реаниматолог
|от 15163
до 15163
|633010, г Бердск, ул Свердлова, д. 14
|8(38341) 21120
bmkbuh@ngs.ru
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), преподаватель по специальности врач невролог
|от 15163
до 15163
|633010, г Бердск, ул Свердлова, д. 14
|8(38341) 21120
bmkbuh@ngs.ru
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), преподаватель акушерство и гинекология , врач по направлению подготовки акушерство и гинекология
|от 15163
до 15163
|633010, г Бердск, ул Свердлова, д. 14
|8(38341) 21120
bmkbuh@ngs.ru
|Повар
|от 16000
до 20000
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 69
|8(913) 7737246
|Профессия
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Менеджер (в коммерческой деятельности), по продажам
|от 15163
до 25000
|633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 5, корп. 5А
|8(913) 7430735
dirsibdr@list.ru
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), преподаватель по специальности история, философия
|от 15163
до 15163
|633010, г Бердск, ул Свердлова, д. 14
|8(38341) 21120
bmkbuh@ngs.ru
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), преподаватель педиатрии, врач по направлению подготовки педиатрии
|от 15163
до 15163
|633010, г Бердск, ул Свердлова, д. 14
|8(38341) 21120
bmkbuh@ngs.ru
|Изготовитель наружной рекламы
|от 15163
до 25000
|633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 5, корп. 5А
|8(913) 7430735
dirsibdr@list.ru
|Ученик Столяр
|от 20000
до 20000
|633009, г Бердск, ул Зеленая Роща, д. 1, 2-я площадка ОАО «БЭМЗ», 13 корпус
|8(38341) 42626
xilema-berdsk@yandex.ru
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), преподаватель основ микробиологии, врач по направлению подготовки микробиологи
|от 15163
до 15163
|633010, г Бердск, ул Свердлова, д. 14
|8(38341) 21120
bmkbuh@ngs.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|от 15510
до 15510
|633004, г Бердск, ул Котовского, д. 20
|8(38341) 51035
bsk_sh08@mail.ru
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), преподаватель офтальмологии, врач по направлению подготовки офтальмологии
|от 15163
до 15163
|633010, г Бердск, ул Свердлова, д. 14
|8(38341) 21120
bmkbuh@ngs.ru
|Профессия
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Начальник участка (в строительстве), строительно — отделочные работы
|от 70000
до 70000
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 67А, офис 301
|8(913) 9101610
Ivanr2004@list.ru
|Водитель автомобиля, кат. d
|от 40000
до 50000
|633003, г Бердск, ул Кольцова, д. 48, офис 3
|8(913) 9046356
la-la-musya@yandex.ru
|Педагог-психолог высшей категории (класса)
|от 16000
до 26000
|633004, г Бердск, ул Кирова, д. 29
|8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
|Профессия
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Педагог дополнительного образования, основы электроники и радиотехнического конструирования (на основе конструкторов «знаток», «амперка»)
|от 16000
до 35000
|633004, г Бердск, ул Кирова, д. 29
|8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
|Профессия
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования, инженер-теплотехник
|от 33900
до 36800
|633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 1, (водоканал)
|8(38341) 56157
personal@bktrest.ru
|Учитель (преподаватель) музыки и пения 1 категории (класса)
|от 15163
до 15163
|633009, г Бердск, ул Зеленая Роща
|8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru
|Профессия
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Педагог дополнительного образования, конструирование и моделирование на основе конструктора lego, начальная робототехника
|от 16000
до 35000
|633004, г Бердск, ул Кирова, д. 29
|8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
|Профессия
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Педагог дополнительного образования, песочная анимация, мультипликация, занимательная информатика.
|от 16000
до 35000
|633004, г Бердск, ул Кирова, д. 29
|8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
|Профессия
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Педагог дополнительного образования, 3d моделирование, дизайн (компьютерный и предметный, дизайн в компьютерной графике)
|от 16000
до 35000
|633004, г Бердск, ул Кирова, д. 29
|8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
|Повар, повар суши
|от 25000
до 30000
|633010, г Бердск, ул Вокзальная, д. 26, офис 100, Бизнес центр «Магистраль» Суши Гейша
|8(983) 3141931
dim9n@yandex.ru
|Водитель автомобиля, водитель — курьер, кат.в
|от 20000
до 25000
|633010, г Бердск, ул Вокзальная, д. 26, офис 100, Бизнес центр «Магистраль» Суши Гейша
|8(983) 3141931
dim9n@yandex.ru
|Профессия
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Хореограф, танцевального коллектива (ансамбль народного танца)
|от 16000
до 16000
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 31
|8(38341) 31322
gcd-metod@mail.ru
|Дворник
|от 15163
до 15163
|633009, г Бердск, ул Лунная, д. 4, Домофон № 180, 9 подъезд, 1 этаж
|8(903) 9945766
lunnaya4@mail.ru
|Мастер цеха, швейное производство
|от 22000
до 22000
|633010, г Бердск, ул Вокзальная, д. 52, корп. Г
|8(913) 7065502
|Оператор хлебопекарного оборудования, крупное хлебопекарное производство
|от 15163
до 30000
|633010, г Бердск, ул Первомайская, д. 3
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
|Формовщик теста, хлебобулочное производство
|от 15163
до 28000
|633010, г Бердск, ул Первомайская, д. 3
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
|Слесарь по сборке металлоконструкций
|от 30000
до 35000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Учитель-дефектолог, в счет квоты для трудоустройства инвалидов
|от 15163
до 15163
|633010, г Бердск, ул Герцена, д. 16
|8(38341) 50049, 8(38341) 53273
sunny_dou@mail.ru
|Профессия
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Диспетчер
|от 15163
до 20000
|633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В
|8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
|Системный администратор
|от 15163
до 15163
|633010, г Бердск, ул Орджоникидзе, д. 2
|8(38341) 22069
|Агент по снабжению
|от 30000
до 45000
|633010, г Бердск, ул Вокзальная, д. 52, корп. Г
|8(913) 7065502
Personal@kroha-enot.com
126 вакансий предлагают работодатели для жителей Бердска
Актуальные предложения от работодателей в Центре занятости населения Бердска.
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В голове не укладывается, как работающий человек может быть нищим. Зато у нас скрепы, в отличии от загнивающего, бездуховного запада, где пособия по безработице выше, чем большинство указанных в статье зарплат