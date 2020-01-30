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126 вакансий предлагают работодатели для жителей Бердска

17:07 30.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Актуальные предложения от работодателей в Центре занятости населения Бердска.

126 вакансий предлагают работодатели для жителей Бердска
Актуальные вакансии для жителей Бердска от работодателей
Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам от 15163
до 35000		 633010, г Бердск, ул Попова, д. 11 8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
Водитель автомобиля, категория д от 15163
до 15163		 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 1 8(38341) 57955, 8(38341) 57997
ehkspress-servis@yandex.ru
Сиделка (помощник по уходу) от 30000
до 30000		 633004, г Бердск, ул Кирова, д. 2/1 8(38341) 56115
yuliyaspring@yandex.ru
Повар от 15265
до 20000		 633104, г Обь, территория аэропорта Толмачево 8(383) 2169981, 8(960) 7981101
j.barinova@mail.ru
Мойщик посуды, в счет квоты для трудоустройства инвалидов от 15265
до 17000		 633104, г Обь, территория аэропорта Толмачево 8(383) 2169981, 8(960) 7981101
j.barinova@mail.ru
Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Учитель (средней квалификации), учитель начальных классов от 25000
до 40000		 633010, г Бердск, ул Комсомольская, д. 29 8(38341) 23091
bsk_she@mail.ru
Ведущий Специалист, работа с учащимися  общеобразовательных школ по направлению школьное и ученическое самоуправление от 18000
до 19000		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 38 8(38341) 31811
odm_berdsk@mail.ru
Инженер по охране труда от 18000
до 20000		 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11 8(38341) 58107
kadri@sibbio.ru
Медицинская сестра, диетология от 32000
до 33000		 633000, г Бердск, тер БПВТ им Калинина, д. 1 8(38341) 25770
bpvt@mail.ru
Полицейский, (кинолог) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых от 28000
до 28000		 633010, г Бердск, ул Пушкина, д. 35 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Воспитатель детского сада (яслей-сада) от 15163
до 18000		 633010, г Бердск, ул Вокзальная, д. 48 8(38341) 28009
bsk_du17@mail.ru
Начальник части (специализированной в прочих отраслях), дежурной части от 39000
до 39000		 633010, г Бердск, ул Пушкина, д. 35 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Оперативный уполномоченный, отделения по контролю за оборотом наркотиков от 39000
до 39000		 633010, г Бердск, ул Пушкина, д. 35 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Разрубщик мяса от 20000
до 20000		 633226, р-н Искитимский, п Санаторный, (рядом с Сосновкой) 8(913) 0135385
timokhin_eduard@mail.ru
Полицейский, отдельной роты патрульно-постовой службы полиции от 28000
до 28000		 633010, г Бердск, ул Пушкина, д. 35 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних от 37000
до 37000		 633010, г Бердск, ул Пушкина, д. 35 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Старший Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних от 37000
до 37000		 633010, г Бердск, ул Пушкина, д. 35 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Няня от 20000
до 21000		 633000, г Бердск, тер БПВТ им Калинина, д. 1 8(38341) 25770
bpvt@mail.ru
Медицинская сестра палатная (постовая), сестринское дело в терапии от 28000
до 29000		 633000, г Бердск, тер БПВТ им Калинина, д. 1 8(38341) 25770
bpvt@mail.ru
Полицейский-водитель, изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, кат. d от 28000
до 28000		 633010, г Бердск, ул Пушкина, д. 35 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Дояр от 15163
до 30000		 633226, р-н Искитимский, п Санаторный, (рядом с Сосновкой) 8(913) 0135385
timokhin_eduard@mail.ru
Преподаватель (в системе дошкольного воспитания и обучения), специалист по робототехнике от 20000
до 20000		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 42, корп. 1 8(913) 7244432
svetlight7007@gmail.com
Слесарь-сантехник от 18000
до 18000		 633009, г Бердск, ул Красная Сибирь, д. 138, офис 3 8(913) 7905545
nadezhdagkh@list.ru
Электрик участка от 15163
до 15163		 г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 1, офис 313 8(913) 7616185
Экономист, бухгалтерский учет и аудит от 34000
до 34500		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 6, а/я 101 8(38341) 24786
gigant@sib.rosreserv.ru
Повар от 20000
до 30000		 633011, г Бердск, ул Красный Сокол, д. 29 8(38341) 25263
edem.resto@mail.ru
Бухгалтер, бухгалтерский учет и аудит от 22000
до 22500		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 6, а/я 101 8(38341) 24786
gigant@sib.rosreserv.ru
Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Водитель автомобиля, экспедитор от 25000
до 30000		 633011, г Бердск, ул Островского, д. 20 8(951) 3658680
sp9138968047@yandex.ru
Водитель погрузчика, водитель вилочного автопогрузчика от 15200
до 26000		 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 2Б 8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
Грузчик от 16000
до 18000		 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11 8(38341) 58107
kadri@sibbio.ru
Грузчик от 15163
до 15163		 633011, г Бердск, ул Островского, д. 20 8(951) 3658680
sp9138968047@yandex.ru
Дворник от 15163
до 15163		 633009, г Бердск, ул Красная Сибирь, д. 138, офис 3 8(913) 7905545
nadezhdagkh@list.ru
Кассир от 25000
до 25000		 633004, г Бердск, ул Барнаульская, д. 15 8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, духовых инструментов (трамбон), в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов от 15163
до 15163		 633010, г Бердск, ул Свердлова, д. 10 8(38341) 22854
Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английского языка от 25000
до 25000		 633010, г Бердск, ул М.Горького, д. 7, корп. 3 8(38341) 50037
bsk_sh06@mail.ru
Рабочий по изготовлению (ремонту, установке) мебели, сборщик корпусной мебели от 20000
до 40000		 633003, г Бердск, ул Добролюбова, д. 30 8(953) 7931127, 8(952) 9325958
mebel54region@mail.ru
Водитель автомобиля, кат. d от 15163
до 15163		 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 1/1, корп. 3 8(38341) 57955
ehkspress-servis@yandex.ru
Учитель (преподаватель) биологии от 25000
до 25000		 633010, г Бердск, ул М.Горького, д. 7, корп. 3 8(38341) 50037
bsk_sh06@mail.ru
Учитель (преподаватель) иностранного языка 1 категории (класса), английский язык от 20000
до 20000		 633004, г Бердск, ул Ленина, д. 104 8(38341) 50022
bsk_sh07@mail.ru
Учитель (преподаватель) математики от 25000
до 25000		 633010, г Бердск, ул М.Горького, д. 7, корп. 3 8(38341) 50037
bsk_sh06@mail.ru
Машинист топливоподачи от 19280
до 19280		 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11/1, 1 этаж 8(38341) 60095
ok@tgk1.org
Бухгалтер от 20000
до 30000		 633010, г Бердск, ул Комсомольская, д. 29 8(38341) 23091
bsk_she@mail.ru
Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Оператор станков с программным управлением, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов от 18000
до 18000		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 2 8(383) 3638741, 8(38341) 63074
personal@arsenalnpo.ru
Упаковщик, пластиковые изделия от 15163
до 15163		 633010, г Бердск, ул Линейная, д. 5/1 8(913) 9279554
diamantnsk1@gmail.com
Подсобный рабочий швейного производства от 15163
до 15163		 633010, г Бердск, ул Линейная, д. 5, корп. 2 8(952) 9388465
Грузчик от 17000
до 17000		 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11/1, 1 этаж 8(38341) 60095
ok@tgk1.org
Экономист от 35000
до 35000		 633010, г Бердск, ул Островского, д. 53 8(38341) 26656
berdskok@ngs.ru
Оператор манипулятора от 20000
до 20000		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 2 8(383) 3638741, 8(38341) 63074
personal@arsenalnpo.ru
Подсобный рабочий от 15163
до 20000		 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 2Б 8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением от 30000
до 30000		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 2 8(38341) 63074, 8(383) 3638741
personal@arsenalnpo.ru
Упаковщик от 16000
до 16000		 633010, г Бердск, ул Первомайская, д. 5, офис 201 8(923) 2454386
wodoley45@yandex.ru
Музыкальный руководитель от 18000
до 18000		 633010, г Бердск, ул К.Маркса, д. 54 8(38341) 22681
bsk_du19@mail.ru
Инженер-технолог, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов от 30000
до 30000		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 2 8(383) 3638741, 8(38341) 63074
personal@arsenalnpo.ru
Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Повар от 15163
до 18000		 633010, г Бердск, ул Островского, д. 54 8(913) 9355163
chzhao@ngs.ru
Товаровед от 25000
до 25000		 633004, г Бердск, ул Барнаульская, д. 15 8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английского языка, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов от 18000
до 20000		 633000, г Бердск, ул Парижской Коммуны, д. 15 8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
Аппаратчик химводоочистки от 15200
до 15200		 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11/1, 1 этаж 8(38341) 60095
ok@tgk1.org
Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Ведущий Эксперт, отдел общественных связей и информации, пресс-центр от 15163
до 19500		 633010, г Бердск, ул Горького, д. 9 8(38341) 30161
press@berdskadm.ru
Комплектовщик от 28000
до 28000		 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11/7 8(383) 2120787 доб. 133, 8(38341) 56240
krutilina_ma@oboi54.ru
Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Лаборант химического анализа от 17386
до 17386		 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11/1, 1 этаж 8(38341) 60095
ok@tgk1.org
Уборщик производственных и служебных помещений от 15163
до 16500		 633010, г Бердск, ул К.Маркса, д. 26, корп. А 8(38341) 30468
bsk_sh01@mail.ru
Швея, пошив детских игрушек от 21000
до 25000		 633010, г Бердск, ул Лелюха, д. 25, офис 363 8(913) 7376272
fetrov.ooo@mail.ru
Повар, универсал от 25000
до 25000		 633011, г Бердск, ул Ленина, д. 27, кафе Санрайз 8(913) 8907367
sunrise-cafe@mail.ru
Продавец продовольственных товаров от 20000
до 20000		 633009, г Бердск, ул Лунная, д. 11, корп. Б 8(999) 4524995
vfilimonova@monetka.ru
Врач-косметолог от 20000
до 60000		 633011, г Бердск, тер Бердский санаторий, д. 4 8(913) 7638888
borviha-spa@mail.ru
Кладовщик от 20000
до 25000		 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11, корп. 17, офис 32 8(923) 1811691
kadr_termorobot@mail.ru
Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Инженер-технолог пищевой промышленности, в счет установленной квоты для трудоустройства  инвалидов от 32000
до 32000		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 15, офис 301 8(38341) 58689, 8(38341) 58977
pov@virtex-food.ru
Специалист по маникюру (Маникюрша), мастер маникюра, педикюра от 20000
до 60000		 633011, г Бердск, тер Бердский санаторий, д. 4 8(913) 7638888
borviha-spa@mail.ru
Помощник руководителя и специалиста Менеджер, в счет установленной квоты для детей, ищущих работу от 15163
до 15163		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 15, офис 301 8(38341) 58689, 8(38341) 58977
pov@virtex-food.ru
Массажист от 20000
до 60000		 633011, г Бердск, тер Бердский санаторий, д. 4 8(913) 7638888
borviha-spa@mail.ru
Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Повар от 23000
до 30000		 633011, г Бердск, ул Ясная поляна, д. 16 8(913) 4752272
Водитель погрузчика, фронтального от 30000
до 30000		 633009, г Бердск, ул Черемушная, д. 5/1 8(913) 9541179
verbena_2011@mail.ru
Грузчик от 20800
до 23800		 633010, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11, корп. 80 8(38341) 29890
peterpaksib@ngs.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), преподаватель по специальности врач-анестезиолог-реаниматолог от 15163
до 15163		 633010, г Бердск, ул Свердлова, д. 14 8(38341) 21120
bmkbuh@ngs.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), преподаватель по специальности врач невролог от 15163
до 15163		 633010, г Бердск, ул Свердлова, д. 14 8(38341) 21120
bmkbuh@ngs.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), преподаватель акушерство и гинекология , врач по направлению подготовки акушерство и гинекология от 15163
до 15163		 633010, г Бердск, ул Свердлова, д. 14 8(38341) 21120
bmkbuh@ngs.ru
Повар от 16000
до 20000		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 69 8(913) 7737246
Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Менеджер (в коммерческой деятельности), по продажам от 15163
до 25000		 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 5, корп. 5А 8(913) 7430735
dirsibdr@list.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), преподаватель по специальности история, философия от 15163
до 15163		 633010, г Бердск, ул Свердлова, д. 14 8(38341) 21120
bmkbuh@ngs.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), преподаватель педиатрии, врач по направлению подготовки педиатрии от 15163
до 15163		 633010, г Бердск, ул Свердлова, д. 14 8(38341) 21120
bmkbuh@ngs.ru
Изготовитель наружной рекламы от 15163
до 25000		 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 5, корп. 5А 8(913) 7430735
dirsibdr@list.ru
Ученик Столяр от 20000
до 20000		 633009, г Бердск, ул Зеленая Роща, д. 1, 2-я площадка ОАО «БЭМЗ», 13 корпус 8(38341) 42626
xilema-berdsk@yandex.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), преподаватель основ микробиологии, врач по направлению подготовки микробиологи от 15163
до 15163		 633010, г Бердск, ул Свердлова, д. 14 8(38341) 21120
bmkbuh@ngs.ru
Уборщик производственных и служебных помещений от 15510
до 15510		 633004, г Бердск, ул Котовского, д. 20 8(38341) 51035
bsk_sh08@mail.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), преподаватель офтальмологии, врач по направлению подготовки офтальмологии от 15163
до 15163		 633010, г Бердск, ул Свердлова, д. 14 8(38341) 21120
bmkbuh@ngs.ru
Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Начальник участка (в строительстве), строительно — отделочные работы от 70000
до 70000		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 67А, офис 301 8(913) 9101610
Ivanr2004@list.ru
Водитель автомобиля, кат. d от 40000
до 50000		 633003, г Бердск, ул Кольцова, д. 48, офис 3 8(913) 9046356
la-la-musya@yandex.ru
Педагог-психолог высшей категории (класса) от 16000
до 26000		 633004, г Бердск, ул Кирова, д. 29 8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Педагог дополнительного образования, основы электроники и радиотехнического конструирования (на основе конструкторов «знаток», «амперка») от 16000
до 35000		 633004, г Бердск, ул Кирова, д. 29 8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования, инженер-теплотехник от 33900
до 36800		 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 1, (водоканал) 8(38341) 56157
personal@bktrest.ru
Учитель (преподаватель) музыки и пения 1 категории (класса) от 15163
до 15163		 633009, г Бердск, ул Зеленая Роща 8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru
Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Педагог дополнительного образования, конструирование и моделирование на основе конструктора lego, начальная робототехника от 16000
до 35000		 633004, г Бердск, ул Кирова, д. 29 8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Педагог дополнительного образования, песочная анимация, мультипликация, занимательная информатика. от 16000
до 35000		 633004, г Бердск, ул Кирова, д. 29 8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Педагог дополнительного образования, 3d моделирование, дизайн (компьютерный и предметный, дизайн в компьютерной графике) от 16000
до 35000		 633004, г Бердск, ул Кирова, д. 29 8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
Повар, повар суши от 25000
до 30000		 633010, г Бердск, ул Вокзальная, д. 26, офис 100, Бизнес центр «Магистраль» Суши Гейша 8(983) 3141931
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Водитель автомобиля, водитель — курьер, кат.в от 20000
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dim9n@yandex.ru
Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Хореограф, танцевального коллектива (ансамбль народного танца) от 16000
до 16000		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 31 8(38341) 31322
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Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные
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Personal@kroha-enot.com
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От редакции

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Аноним, 30 января 2020 17:33
Как жить на такие зп? Особенно на 15163.
В голове не укладывается, как работающий человек может быть нищим. Зато у нас скрепы, в отличии от загнивающего, бездуховного запада, где пособия по безработице выше, чем большинство указанных в статье зарплат

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