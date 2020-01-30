126 вакансий предлагают работодатели для жителей Бердска

Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам от 15163

до 35000 633010, г Бердск, ул Попова, д. 11 8(913) 0811491

sadovskayans@sovcombank.ru

Водитель автомобиля, категория д от 15163

633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 1 8(38341) 57955, 8(38341) 57997

ehkspress-servis@yandex.ru

Сиделка (помощник по уходу) от 30000

до 30000 633004, г Бердск, ул Кирова, д. 2/1 8(38341) 56115

yuliyaspring@yandex.ru

Повар от 15265

до 20000 633104, г Обь, территория аэропорта Толмачево 8(383) 2169981, 8(960) 7981101

j.barinova@mail.ru

Мойщик посуды, в счет квоты для трудоустройства инвалидов от 15265

до 17000 633104, г Обь, территория аэропорта Толмачево 8(383) 2169981, 8(960) 7981101

j.barinova@mail.ru

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Учитель (средней квалификации), учитель начальных классов от 25000

до 40000 633010, г Бердск, ул Комсомольская, д. 29 8(38341) 23091

bsk_she@mail.ru

Ведущий Специалист, работа с учащимися общеобразовательных школ по направлению школьное и ученическое самоуправление от 18000

до 19000 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 38 8(38341) 31811

odm_berdsk@mail.ru

Инженер по охране труда от 18000

до 20000 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11 8(38341) 58107

kadri@sibbio.ru

Медицинская сестра, диетология от 32000

до 33000 633000, г Бердск, тер БПВТ им Калинина, д. 1 8(38341) 25770

bpvt@mail.ru

Полицейский, (кинолог) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых от 28000

до 28000 633010, г Бердск, ул Пушкина, д. 35 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Воспитатель детского сада (яслей-сада) от 15163

до 18000 633010, г Бердск, ул Вокзальная, д. 48 8(38341) 28009

bsk_du17@mail.ru

Начальник части (специализированной в прочих отраслях), дежурной части от 39000

до 39000 633010, г Бердск, ул Пушкина, д. 35 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Оперативный уполномоченный, отделения по контролю за оборотом наркотиков от 39000

до 39000 633010, г Бердск, ул Пушкина, д. 35 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

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Разрубщик мяса от 20000

до 20000 633226, р-н Искитимский, п Санаторный, (рядом с Сосновкой) 8(913) 0135385

timokhin_eduard@mail.ru

Полицейский, отдельной роты патрульно-постовой службы полиции от 28000

до 28000 633010, г Бердск, ул Пушкина, д. 35 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних от 37000

до 37000 633010, г Бердск, ул Пушкина, д. 35 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Старший Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних от 37000

до 37000 633010, г Бердск, ул Пушкина, д. 35 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Няня от 20000

до 21000 633000, г Бердск, тер БПВТ им Калинина, д. 1 8(38341) 25770

bpvt@mail.ru

Медицинская сестра палатная (постовая), сестринское дело в терапии от 28000

до 29000 633000, г Бердск, тер БПВТ им Калинина, д. 1 8(38341) 25770

bpvt@mail.ru

Полицейский-водитель, изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, кат. d от 28000

до 28000 633010, г Бердск, ул Пушкина, д. 35 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Дояр от 15163

до 30000 633226, р-н Искитимский, п Санаторный, (рядом с Сосновкой) 8(913) 0135385

timokhin_eduard@mail.ru

Преподаватель (в системе дошкольного воспитания и обучения), специалист по робототехнике от 20000

до 20000 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 42, корп. 1 8(913) 7244432

svetlight7007@gmail.com

Слесарь-сантехник от 18000

до 18000 633009, г Бердск, ул Красная Сибирь, д. 138, офис 3 8(913) 7905545

nadezhdagkh@list.ru

Электрик участка от 15163

до 15163 г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 1, офис 313 8(913) 7616185

Экономист, бухгалтерский учет и аудит от 34000

до 34500 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 6, а/я 101 8(38341) 24786

gigant@sib.rosreserv.ru

Повар от 20000

до 30000 633011, г Бердск, ул Красный Сокол, д. 29 8(38341) 25263

edem.resto@mail.ru

Бухгалтер, бухгалтерский учет и аудит от 22000

до 22500 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 6, а/я 101 8(38341) 24786

gigant@sib.rosreserv.ru

Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Водитель автомобиля, экспедитор от 25000

до 30000 633011, г Бердск, ул Островского, д. 20 8(951) 3658680

sp9138968047@yandex.ru

Водитель погрузчика, водитель вилочного автопогрузчика от 15200

до 26000 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 2Б 8(38341) 29715 доб. 366

knp@dom-al.com

Грузчик от 16000

до 18000 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11 8(38341) 58107

kadri@sibbio.ru

Грузчик от 15163

до 15163 633011, г Бердск, ул Островского, д. 20 8(951) 3658680

sp9138968047@yandex.ru

Дворник от 15163

до 15163 633009, г Бердск, ул Красная Сибирь, д. 138, офис 3 8(913) 7905545

nadezhdagkh@list.ru

Кассир от 25000

до 25000 633004, г Бердск, ул Барнаульская, д. 15 8(383) 3253976

rusakovao842@gmail.com

Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, духовых инструментов (трамбон), в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов от 15163

до 15163 633010, г Бердск, ул Свердлова, д. 10 8(38341) 22854

Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Учитель (преподаватель) иностранного языка, английского языка от 25000

до 25000 633010, г Бердск, ул М.Горького, д. 7, корп. 3 8(38341) 50037

bsk_sh06@mail.ru

Рабочий по изготовлению (ремонту, установке) мебели, сборщик корпусной мебели от 20000

до 40000 633003, г Бердск, ул Добролюбова, д. 30 8(953) 7931127, 8(952) 9325958

mebel54region@mail.ru

Водитель автомобиля, кат. d от 15163

до 15163 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 1/1, корп. 3 8(38341) 57955

ehkspress-servis@yandex.ru

Учитель (преподаватель) биологии от 25000

до 25000 633010, г Бердск, ул М.Горького, д. 7, корп. 3 8(38341) 50037

bsk_sh06@mail.ru

Учитель (преподаватель) иностранного языка 1 категории (класса), английский язык от 20000

до 20000 633004, г Бердск, ул Ленина, д. 104 8(38341) 50022

bsk_sh07@mail.ru

Учитель (преподаватель) математики от 25000

до 25000 633010, г Бердск, ул М.Горького, д. 7, корп. 3 8(38341) 50037

bsk_sh06@mail.ru

Машинист топливоподачи от 19280

до 19280 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11/1, 1 этаж 8(38341) 60095

ok@tgk1.org

Бухгалтер от 20000

до 30000 633010, г Бердск, ул Комсомольская, д. 29 8(38341) 23091

bsk_she@mail.ru

Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Оператор станков с программным управлением, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов от 18000

до 18000 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 2 8(383) 3638741, 8(38341) 63074

personal@arsenalnpo.ru

Упаковщик, пластиковые изделия от 15163

до 15163 633010, г Бердск, ул Линейная, д. 5/1 8(913) 9279554

diamantnsk1@gmail.com

Подсобный рабочий швейного производства от 15163

до 15163 633010, г Бердск, ул Линейная, д. 5, корп. 2 8(952) 9388465

Грузчик от 17000

до 17000 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11/1, 1 этаж 8(38341) 60095

ok@tgk1.org

Экономист от 35000

до 35000 633010, г Бердск, ул Островского, д. 53 8(38341) 26656

berdskok@ngs.ru

Оператор манипулятора от 20000

до 20000 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 2 8(383) 3638741, 8(38341) 63074

personal@arsenalnpo.ru

Подсобный рабочий от 15163

до 20000 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 2Б 8(38341) 29715 доб. 366

knp@dom-al.com

Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением от 30000

до 30000 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 2 8(38341) 63074, 8(383) 3638741

personal@arsenalnpo.ru

Упаковщик от 16000

до 16000 633010, г Бердск, ул Первомайская, д. 5, офис 201 8(923) 2454386

wodoley45@yandex.ru

Музыкальный руководитель от 18000

до 18000 633010, г Бердск, ул К.Маркса, д. 54 8(38341) 22681

bsk_du19@mail.ru

Инженер-технолог, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов от 30000

до 30000 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 2 8(383) 3638741, 8(38341) 63074

personal@arsenalnpo.ru

Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Повар от 15163

до 18000 633010, г Бердск, ул Островского, д. 54 8(913) 9355163

chzhao@ngs.ru

Товаровед от 25000

до 25000 633004, г Бердск, ул Барнаульская, д. 15 8(383) 3253976

rusakovao842@gmail.com

Учитель (преподаватель) иностранного языка, английского языка, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов от 18000

до 20000 633000, г Бердск, ул Парижской Коммуны, д. 15 8(38341) 25870

natalibsksh4@mail.ru

Аппаратчик химводоочистки от 15200

до 15200 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11/1, 1 этаж 8(38341) 60095

ok@tgk1.org

Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Ведущий Эксперт, отдел общественных связей и информации, пресс-центр от 15163

до 19500 633010, г Бердск, ул Горького, д. 9 8(38341) 30161

press@berdskadm.ru

Комплектовщик от 28000

до 28000 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11/7 8(383) 2120787 доб. 133, 8(38341) 56240

krutilina_ma@oboi54.ru

Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Лаборант химического анализа от 17386

до 17386 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11/1, 1 этаж 8(38341) 60095

ok@tgk1.org

Уборщик производственных и служебных помещений от 15163

до 16500 633010, г Бердск, ул К.Маркса, д. 26, корп. А 8(38341) 30468

bsk_sh01@mail.ru

Швея, пошив детских игрушек от 21000

до 25000 633010, г Бердск, ул Лелюха, д. 25, офис 363 8(913) 7376272

fetrov.ooo@mail.ru

Повар, универсал от 25000

до 25000 633011, г Бердск, ул Ленина, д. 27, кафе Санрайз 8(913) 8907367

sunrise-cafe@mail.ru

Продавец продовольственных товаров от 20000

до 20000 633009, г Бердск, ул Лунная, д. 11, корп. Б 8(999) 4524995

vfilimonova@monetka.ru

Врач-косметолог от 20000

до 60000 633011, г Бердск, тер Бердский санаторий, д. 4 8(913) 7638888

borviha-spa@mail.ru

Кладовщик от 20000

до 25000 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11, корп. 17, офис 32 8(923) 1811691

kadr_termorobot@mail.ru

Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Инженер-технолог пищевой промышленности, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов от 32000

до 32000 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 15, офис 301 8(38341) 58689, 8(38341) 58977

pov@virtex-food.ru

Специалист по маникюру (Маникюрша), мастер маникюра, педикюра от 20000

до 60000 633011, г Бердск, тер Бердский санаторий, д. 4 8(913) 7638888

borviha-spa@mail.ru

Помощник руководителя и специалиста Менеджер, в счет установленной квоты для детей, ищущих работу от 15163

до 15163 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 15, офис 301 8(38341) 58689, 8(38341) 58977

pov@virtex-food.ru

Массажист от 20000

до 60000 633011, г Бердск, тер Бердский санаторий, д. 4 8(913) 7638888

borviha-spa@mail.ru

Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Повар от 23000

до 30000 633011, г Бердск, ул Ясная поляна, д. 16 8(913) 4752272

Водитель погрузчика, фронтального от 30000

до 30000 633009, г Бердск, ул Черемушная, д. 5/1 8(913) 9541179

verbena_2011@mail.ru

Грузчик от 20800

до 23800 633010, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11, корп. 80 8(38341) 29890

peterpaksib@ngs.ru

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), преподаватель по специальности врач-анестезиолог-реаниматолог от 15163

до 15163 633010, г Бердск, ул Свердлова, д. 14 8(38341) 21120

bmkbuh@ngs.ru

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), преподаватель по специальности врач невролог от 15163

до 15163 633010, г Бердск, ул Свердлова, д. 14 8(38341) 21120

bmkbuh@ngs.ru

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), преподаватель акушерство и гинекология , врач по направлению подготовки акушерство и гинекология от 15163

до 15163 633010, г Бердск, ул Свердлова, д. 14 8(38341) 21120

bmkbuh@ngs.ru

Повар от 16000

до 20000 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 69 8(913) 7737246

Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Менеджер (в коммерческой деятельности), по продажам от 15163

до 25000 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 5, корп. 5А 8(913) 7430735

dirsibdr@list.ru

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), преподаватель по специальности история, философия от 15163

до 15163 633010, г Бердск, ул Свердлова, д. 14 8(38341) 21120

bmkbuh@ngs.ru

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), преподаватель педиатрии, врач по направлению подготовки педиатрии от 15163

до 15163 633010, г Бердск, ул Свердлова, д. 14 8(38341) 21120

bmkbuh@ngs.ru

Изготовитель наружной рекламы от 15163

до 25000 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 5, корп. 5А 8(913) 7430735

dirsibdr@list.ru

Ученик Столяр от 20000

до 20000 633009, г Бердск, ул Зеленая Роща, д. 1, 2-я площадка ОАО «БЭМЗ», 13 корпус 8(38341) 42626

xilema-berdsk@yandex.ru

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), преподаватель основ микробиологии, врач по направлению подготовки микробиологи от 15163

до 15163 633010, г Бердск, ул Свердлова, д. 14 8(38341) 21120

bmkbuh@ngs.ru

Уборщик производственных и служебных помещений от 15510

до 15510 633004, г Бердск, ул Котовского, д. 20 8(38341) 51035

bsk_sh08@mail.ru

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), преподаватель офтальмологии, врач по направлению подготовки офтальмологии от 15163

до 15163 633010, г Бердск, ул Свердлова, д. 14 8(38341) 21120

bmkbuh@ngs.ru

Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Начальник участка (в строительстве), строительно — отделочные работы от 70000

до 70000 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 67А, офис 301 8(913) 9101610

Ivanr2004@list.ru

Водитель автомобиля, кат. d от 40000

до 50000 633003, г Бердск, ул Кольцова, д. 48, офис 3 8(913) 9046356

la-la-musya@yandex.ru

Педагог-психолог высшей категории (класса) от 16000

до 26000 633004, г Бердск, ул Кирова, д. 29 8(38341) 50012

gcdt_berdsk@mail.ru

Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Педагог дополнительного образования, основы электроники и радиотехнического конструирования (на основе конструкторов «знаток», «амперка») от 16000

до 35000 633004, г Бердск, ул Кирова, д. 29 8(38341) 50012

gcdt_berdsk@mail.ru

Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования, инженер-теплотехник от 33900

до 36800 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 1, (водоканал) 8(38341) 56157

personal@bktrest.ru

Учитель (преподаватель) музыки и пения 1 категории (класса) от 15163

до 15163 633009, г Бердск, ул Зеленая Роща 8(38341) 43666

bkkk@ngs.ru

Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Педагог дополнительного образования, конструирование и моделирование на основе конструктора lego, начальная робототехника от 16000

до 35000 633004, г Бердск, ул Кирова, д. 29 8(38341) 50012

gcdt_berdsk@mail.ru

Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Педагог дополнительного образования, песочная анимация, мультипликация, занимательная информатика. от 16000

до 35000 633004, г Бердск, ул Кирова, д. 29 8(38341) 50012

gcdt_berdsk@mail.ru

Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Педагог дополнительного образования, 3d моделирование, дизайн (компьютерный и предметный, дизайн в компьютерной графике) от 16000

до 35000 633004, г Бердск, ул Кирова, д. 29 8(38341) 50012

gcdt_berdsk@mail.ru

Повар, повар суши от 25000

до 30000 633010, г Бердск, ул Вокзальная, д. 26, офис 100, Бизнес центр «Магистраль» Суши Гейша 8(983) 3141931

dim9n@yandex.ru

Водитель автомобиля, водитель — курьер, кат.в от 20000

до 25000 633010, г Бердск, ул Вокзальная, д. 26, офис 100, Бизнес центр «Магистраль» Суши Гейша 8(983) 3141931

dim9n@yandex.ru

Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Хореограф, танцевального коллектива (ансамбль народного танца) от 16000

до 16000 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 31 8(38341) 31322

gcd-metod@mail.ru

Дворник от 15163

до 15163 633009, г Бердск, ул Лунная, д. 4, Домофон № 180, 9 подъезд, 1 этаж 8(903) 9945766

lunnaya4@mail.ru

Мастер цеха, швейное производство от 22000

до 22000 633010, г Бердск, ул Вокзальная, д. 52, корп. Г 8(913) 7065502

Оператор хлебопекарного оборудования, крупное хлебопекарное производство от 15163

до 30000 633010, г Бердск, ул Первомайская, д. 3 8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru

Формовщик теста, хлебобулочное производство от 15163

до 28000 633010, г Бердск, ул Первомайская, д. 3 8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru

Слесарь по сборке металлоконструкций от 30000

до 35000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Учитель-дефектолог, в счет квоты для трудоустройства инвалидов от 15163

до 15163 633010, г Бердск, ул Герцена, д. 16 8(38341) 50049, 8(38341) 53273

sunny_dou@mail.ru

Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Диспетчер от 15163

до 20000 633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В 8(38341) 25700

uk-progress-brd@mail.ru

Системный администратор от 15163

до 15163 633010, г Бердск, ул Орджоникидзе, д. 2 8(38341) 22069