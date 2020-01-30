Помощи с переездом в Крым попросили французы

В этом году группа из Франции посетит полуостров с ознакомительным визитом.

Ялта, Крым, Россия

Группа французских граждан, чьи родственники эмигрировали с полуострова в 1920-х годах, попросила парламент Крыма помочь с переездом на полуостров на постоянное место жительства, сообщил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, в этом году группа из Франции посетит полуостров с ознакомительным визитом.

«Мы познакомим их с историей и героическим прошлым Крыма. В свое время в Крыму жила достаточно большая французская диаспора», — подчеркнул парламентарий.



Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что с 2014 года более 50 тысяч граждан Украины приехали в республику на постоянное место жительства.Он объяснил это тем, что у многих украинцев в Крыму остались родственники, друзья и недвижимость, которой ничего не угрожает.

Источник: РИА Новости