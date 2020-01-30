30.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Помощи с переездом в Крым попросили французы

18:15 30.01.2020 Фото: РИА Новости
0

В этом году группа из Франции посетит полуостров с ознакомительным визитом.

Помощи с переездом в Крым попросили французы
Ялта, Крым, Россия

Группа французских граждан, чьи родственники эмигрировали с полуострова в 1920-х годах, попросила парламент Крыма помочь с переездом на полуостров на постоянное место жительства, сообщил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, в этом году группа из Франции посетит полуостров с ознакомительным визитом.

«Мы познакомим их с историей и героическим прошлым Крыма. В свое время в Крыму жила достаточно большая французская диаспора», — подчеркнул парламентарий.

Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что с 2014 года более 50 тысяч граждан Украины приехали в республику на постоянное место жительства.
Он объяснил это тем, что у многих украинцев в Крыму остались родственники, друзья и недвижимость, которой ничего не угрожает.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Бывали в Крыму?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПереселенцы судятся с властью: взамен аварийного жилья они хотят денег, а не квартир в новостройке Бердска
19:14 30-01-2020
Переселенцы судятся с властью: взамен аварийного жилья они хотят денег, а не квартир в новостройке Бердска
За драку с командиром экипажа и мат на 3,6 года строго режима приговорил авиадебошира суд Новосибирска
18:54 30-01-2020
За драку с командиром экипажа и мат на 3,6 года строго режима приговорил авиадебошира суд Новосибирска
Исчезнет наличка к 2035 году в России
18:30 30-01-2020
Исчезнет наличка к 2035 году в России
Помощи с переездом в Крым попросили французы
18:15 30-01-2020
Помощи с переездом в Крым попросили французы
БердскЦелый день без горячей воды и тепла сидели жители 11 квартала Бердска 2
18:09 30-01-2020
Целый день без горячей воды и тепла сидели жители 11 квартала Бердска
БердскКак составить заявление (жалобу) в прокуратуру? 1
18:01 30-01-2020
Как составить заявление (жалобу) в прокуратуру?
БердскМедицинские маски сметают из-за коронавируса с полок аптек в России. В Бердске маски есть
18:00 30-01-2020
Медицинские маски сметают из-за коронавируса с полок аптек в России. В Бердске маски есть
БердскНе верят в гибель летчика Валерия Матвеева в Сирии из-за проводов его родные в Бердске
17:54 30-01-2020
Не верят в гибель летчика Валерия Матвеева в Сирии из-за проводов его родные в Бердске
Когда полиция может применять электрошокеры в отношении граждан России?
17:52 30-01-2020
Когда полиция может применять электрошокеры в отношении граждан России?
БердскКто имеет право первоочередного зачисления в первый класс в Бердске?
17:45 30-01-2020
Кто имеет право первоочередного зачисления в первый класс в Бердске?