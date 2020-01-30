Компенсация за детсад: 600 рублей выплачивают малообеспеченным семьям за посещение детских садов в Новосибирской области

Из расчета не более 600 рублей в месяц на одного ребенка, посещающего дошкольное учреждение образования Новосибирской области

Денежная выплата на оплату за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях Новосибирской области

Размер

Из расчета не более 600 рублей в месяц на одного ребенка, посещающего дошкольное учреждение образования Новосибирской области. При этом размер предоставляемой денежной выплаты не может превышать сумму фактических затрат родителей на оплату содержания ребенка с учетом получения всех форм поддержки

Периодичность выплаты

Выплата производится ежемесячно путем перечисления на расчетный счет получателя в кредитной организации

Круг получателей

Молодые семьи, имеющие детей дошкольного возраста, родители (единственный родитель), которые являются обучающимися в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования по очной форме обучения

Основные документы

1) Заявление на получение денежной выплаты по форме, установленной министерством социального развития Новосибирской области;

2) копию документа, удостоверяющего личность каждого из родителей (единственного родителя);

3) копию договора с дошкольной организацией об оказании услуг по присмотру и уходу за ребенком;

4) копию свидетельства о рождении ребенка;

5) документ дошкольной организации, содержащий сведения о посещении ребенком дошкольнойорганизации и о фактическом ежемесячном размере родительской платы, внесенной за предшествующие обращению шесть месяцев. В случае, если ребенок посещал дошкольное учреждение менее шести месяцев, сведения представляются за период фактического посещения;

6) документ учебной организации на каждого родителя (единственного родителя), подтверждающий факт обучения родителя по очной форме обучения. Документ подписывается уполномоченным лицом учебной организации, подпись которого скрепляется печатью этой учебной организации.

В случае подачи документов уполномоченным представителем дополнительно представляются документы, удостоверяющие его личность и полномочия.

Документы предусмотренные пунктами «5» и «6» заявители представляют в отдел два раза в год в срок до 15 апреля по состоянию на 15 марта и в срок до 15 октября по состоянию на 15 сентября.

Основание

Закон Новосибирской области от 12.07.2004 № 207-ОЗ, Постановление Правительства Новосибирской области от 15.06.2015 № 223-п.