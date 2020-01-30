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Компенсация за детсад: 600 рублей выплачивают малообеспеченным семьям за посещение детских садов в Новосибирской области

17:38 30.01.2020 Фото: Минобороны
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Выплата производится ежемесячно путем перечисления на расчетный счет получателя в кредитной организации. Какие документы нужны для получения денежной выплаты?

Компенсация за детсад: 600 рублей выплачивают малообеспеченным семьям за посещение детских садов в Новосибирской области
Из расчета не более 600 рублей в месяц на одного ребенка, посещающего дошкольное учреждение образования Новосибирской области
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Компенсация за детсад: 600 рублей выплачивают малообеспеченным семьям за посещение детских садов в Новосибирской области

Компенсация за детсад: 600 рублей выплачивают малообеспеченным семьям за посещение детских садов в Новосибирской областиНа 3% увеличатся социальные выплаты и пособия с 1 февраля в РоссииЕщё 33 новостей

Денежная выплата на оплату за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях Новосибирской области

Размер
Из расчета не более 600 рублей в месяц на одного ребенка, посещающего дошкольное учреждение образования Новосибирской области. При этом размер предоставляемой денежной выплаты не может превышать сумму фактических затрат родителей на оплату содержания ребенка с учетом получения всех форм поддержки

Периодичность выплаты
Выплата производится ежемесячно путем перечисления на расчетный счет получателя в кредитной организации

Круг получателей
Молодые семьи, имеющие детей дошкольного возраста, родители (единственный родитель), которые являются обучающимися в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования по очной форме обучения

Основные документы
1) Заявление на получение денежной выплаты по форме, установленной министерством социального развития Новосибирской области;
2) копию документа, удостоверяющего личность каждого из родителей (единственного родителя);
3) копию договора с дошкольной организацией об оказании услуг по присмотру и уходу за ребенком;
4) копию свидетельства о рождении ребенка;
5) документ дошкольной организации, содержащий сведения о посещении ребенком дошкольнойорганизации и о фактическом ежемесячном размере родительской платы, внесенной за предшествующие обращению шесть месяцев. В случае, если ребенок посещал дошкольное учреждение менее шести месяцев, сведения представляются за период фактического посещения;
6) документ учебной организации на каждого родителя (единственного родителя), подтверждающий факт обучения родителя по очной форме обучения. Документ подписывается уполномоченным лицом учебной организации, подпись которого скрепляется печатью этой учебной организации.
В случае подачи документов уполномоченным представителем дополнительно представляются документы, удостоверяющие его личность и полномочия.
Документы предусмотренные пунктами «5» и «6» заявители представляют в отдел два раза в год в срок до 15 апреля по состоянию на 15 марта и в срок до 15 октября по состоянию на 15 сентября.

Основание
Закон Новосибирской области от 12.07.2004 № 207-ОЗ, Постановление Правительства Новосибирской области от 15.06.2015 № 223-п.

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