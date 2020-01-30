Не верят в гибель летчика Валерия Матвеева в Сирии из-за проводов его родные в Бердске

По их версии, основанной на рассказах сослуживцев, вертолет, сопровождавший конвой, подбили боевики из зениток. Ми-24 лежал на склоне горы «весь в дырах». За 4 года в Сирии погибло 70 российских военнослужащих.

Штурман Валерий Матвеев погиб в декабре 2017 года в Сирии при крушении вертолета Ми-24

На могиле летчика Валерия Матвеева на бердском кладбище 31 декабря 2019 года снова собрались его родные, сослуживцы, все те, кто помнит и чтит память о погибшем в Сирии старшем штурмане войсковой части 12739. Подполковника Матвеева похоронили 4 января 2018-го, через 4 дня после гибели, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Пришли около 70 человек, помянули, положили цветы на надгробие. В том числе приехали однополчане Валерия Матвеева, которые тоже были в Сирии. Об этом рассказал «Курьер. Среда. Бердск» родственник семьи Матвеевых, старший прапорщик Вячеслав Лобкарев.

— В годовщину гибели Валеры на его могилу розы и гвоздики принесли, однополчане на колени вставали, многие плакали. Когда я прочитал, что Валера врезался в провода, меня всего перекорежило. Потому что он был боевым летчиком, который выводил своих товарищей из зоны боевых действий такими путями-тропами, что никто его не мог сбить или даже поразить. Я никогда не поверю, что этот человек мог в провода влететь. Какие провода, если война шла два года. На войне связь уничтожают в первую очередь, — высказался Вячеслав Иванович.

По его словам, однополчане Валерия Матвеева, помянув его, рассказали, «что произошло на самом деле»:

— Пара боевых вертолетов Ми-8 шла впереди, а он их прикрывал на своем Ми-24. Пятеро ребят рассказали, что, приехав на сирийскую базу, обнаружили, что Валеры нет. Повернули назад — его искать. И нашли — на скалах. По рассказам сослуживцев, вертолет лежал на склоне горы по ходу движения. Его сбили боевики. И Валера, и майор лежали на рулях, у машины были отбиты хвостовик и верхние лопасти. Он лежал весь в дырах. Видимо, бронебойными снарядами били из зениток. Боевики подкараулили, зная, что последнего надо сбивать. Наши спасли третьего и начали прочесывать и ударили по тем местам с такой силой, что все испахали. Валера никогда не искал легких задач, был очень мужественным человеком. Знаю, что на особо опасных заданиях он, подполковник, отстранял капитана и летел сам. Его уважительно Михалычем звали.

Когда Лобкарев услышал рассказ о гибели Матвеева, говорит, успокоился, поняв, что катастрофа была не технической, а боевой. Он полагает, что Минобороны намеренно не говорит правду, чтобы «не пугать людей».

— А я хочу, чтобы написали правду о герое. Ребята, которые с ним служили, мне подтвердили. Оставшийся в живых член экипажа, говорят, контуженный, ничего не помнит., — вспоминает Вячеслав Лобкарев.

По его мнению, Валерий Матвеев был не из тех, кто уклоняется от опасных заданий, как бывает с другими:

— Я знаю таких, которые, как только узнают, что направляют в горячие точки, сразу рапорт подают. Есть у меня такой знакомый разведчик хвастался, что ушел, потому что в Донбасс посылали. Второй сейчас стоит охранником на шлагбауме — ушел потому что пули свистели, а до пенсии оставалось полтора года. Но как их осуждать? Ведь могли бы и погибнуть. Валера был не такой — он был предан своему делу до конца.

По словам Лобкарева, последняя командировка стала для Валерия Матвеева второй за год. Он не хотел уезжать, потому что третья дочка родилась, ей еще года не исполнилось. А сейчас ей уже три годика.

Огневого воздействия не было…

Напомним, в Сирии 31 декабря 2017 года разбился российский военный вертолет Ми-24. Погибли двое пилоты Артем Кулиш и Валерий Матвеев. По официальной версии, вертолет, в котором они находились, сопровождал конвой в провинции Хама и задел линию электропередачи. Оба погибших пилота служили в бердском вертолетном полку до его расформирования. А после были переведены в часть, расположенную в городе Оби (аэропорт Толмачево). На разбившемся Ми-24 Валерий Матвеев был старшим штурманом.

«При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли. Борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было», — официально сообщили тогда в Минобороны сразу после трагедии.

Впрочем, в крушении вертолета и смерти пилотов разбиралась специальная комиссия, выводы которой, не оглашают. Однополчане утверждают, что отказа техники не было, а Валерий Матвеев был высококлассным штурманом, прошедшим чеченскую войну, локальные конфликты в Африке, не раз бывший в Сирии. Предполагали, что экипаж попал в зону плохих метеоусловий, что не зависело от профессионализма летного состава. Тем более, что на территории, где идет война, любой вылет считается боевым.

Жизнь — армии

Валерий Матвеев — коренной бердчанин, служил в полку, который перевели из Бердска после расформирования в в 2009 году город Обь. Он до своей последней командировки в Сирию жил с семье в Бердске. Здесь он останется навсегда. Ему было 45 лет. Через пару лет мог уже уйти на пенсию. У него остались мать, жена и трое детей. Тело Артема Кулиша, второго пилота, отвезли на родину в город Пугачев Саратовской области, где и похоронили.

Валерий Матвеев окончил челябинское училище штурманов, военную академию имени Жуковского и Гагарина, за время службы освоил несколько видов самолетов и вертолетов, участвовал в операции в Чечне, в Сирии. Имеет 3 государственные награды, в том числе медаль «За отвагу». Посмертно награжден орденом Мужества. В школе №8 Бердска 27 октября 2018 установили мемориальную доску в память о Валерии Матвееве. Он учился в этой школе, здесь же будут учиться его дети. Посмертно награжден

Официально

С сентября 2015 года Россия проводит военную операцию в Сирии. В конце декабря глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о выводе из страны основной части российских войск, а также о формировании постоянной группировки на военных базах Хмеймим и Тартус.

По данным РБК с момента начала операции в Сирии с участием Сооруженных Сил РФ, с сентября 2015 года, и по сей день там погибло 70 российских военнослужащих.