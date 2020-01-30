Когда полиция может применять электрошокеры в отношении граждан России?

Перед применением электрошокера сотрудник полиции обязан сообщить лицам, в отношении которых предполагается их применение, о том, что он является сотрудником полиции, предупредить их о своем намерении и предоставить им возможность и время для выполнения его законных требований.

Действия сотрудника полиции, нарушающие права и законные интересы гражданина, могут быть обжалованы в вышестоящем органе или вышестоящему должностному лицу, в органах прокуратуры РФ либо в суде

Электрошоковые устройства могут быть применены сотрудниками правоохранительных органов, например, для отражения нападения, пресечения преступления, задержания лица и пресечения массовых беспорядков.

Сотрудники правоохранительных органов, в частности полиции и войск национальной гвардии, в отдельных, установленных законодательством случаях вправе применять специальные средства, к которым относятся в том числе электрошоковые устройства (ч. 1 ст. 18, п. 5 ч. 2 ст. 21 Закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ; п. 7 ч. 2 ст. 20 Закона от 03.07.2016 N 226-ФЗ).

Рассмотрим данный вопрос на примере применения специальных средств (электрошокеров) сотрудниками полиции.



Сотрудник полиции вправе применить специальные средства в следующих случаях (п. п. 1 — 5, 7, 8 ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 21 Закона N 3-ФЗ):

-отражение нападения на гражданина или сотрудника полиции;

-пресечение преступления или административного правонарушения;

-пресечение сопротивления, оказываемого сотруднику полиции;

-задержание лица, застигнутого при совершении преступления и пытающегося скрыться;

-задержание лица, если это лицо может оказать вооруженное сопротивление;

-освобождение насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий, помещений, сооружений, -транспортных средств и земельных участков;

-пресечение массовых беспорядков и иных противоправных действий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи и организаций.

При этом необходимо учитывать, что сотруднику полиции запрещается применять специальные средства в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних лиц (за исключением ряда случаев), а также при пресечении незаконных собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований ненасильственного характера, которые не нарушают общественный порядок, работу транспорта, средств связи и организаций (ч. 1 ст. 22 Закона N 3-ФЗ).

Перед применением специальных средств сотрудник полиции обязан сообщить лицам, в отношении которых предполагается их применение, о том, что он является сотрудником полиции, предупредить их о своем намерении и предоставить им возможность и время для выполнения его законных требований. Однако если промедление создает непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина или сотрудника полиции либо может повлечь иные тяжкие последствия, сотрудник полиции вправе не предупреждать о своем намерении применить специальные средства (ч. 1, 2 ст. 19 Закона N 3-ФЗ).

Сотрудник полиции при применении специальных средств должен действовать с учетом создавшейся обстановки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении которых применяются такие средства, характера и силы оказываемого ими сопротивления. При этом он обязан стремиться к минимизации любого ущерба и в случае получения гражданином телесных повреждений в результате применения специальных средств оказать ему первую помощь, а также принять меры по предоставлению ему медицинской помощи в возможно короткий срок (ч. 3, 4 ст. 19 Закона N 3-ФЗ).

О причинении гражданину телесных повреждений в результате применения специальных средств полиция уведомляет его близких родственников (близких лиц) в возможно короткий срок, но не более 24 часов. Также о каждом случае причинения гражданину ранения либо наступления его смерти в результате применения сотрудником полиции специальных средств в течение 24 часов должен быть уведомлен прокурор (ч. 5, 6 ст. 19 Закона N 3-ФЗ).

Обратите внимание!

Действия сотрудника полиции, нарушающие права и законные интересы гражданина, могут быть обжалованы в вышестоящем органе или вышестоящему должностному лицу, в органах прокуратуры РФ либо в суде (ст. 53 Закона N 3-ФЗ).

Материал подготовлен специалистами Консультант Плюс/Азбука права