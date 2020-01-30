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Когда полиция может применять электрошокеры в отношении граждан России?

17:52 30.01.2020 Фото: Википедия
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Перед применением электрошокера сотрудник полиции обязан сообщить лицам, в отношении которых предполагается их применение, о том, что он является сотрудником полиции, предупредить их о своем намерении и предоставить им возможность и время для выполнения его законных требований.

Когда полиция может применять электрошокеры в отношении граждан России?
Действия сотрудника полиции, нарушающие права и законные интересы гражданина, могут быть обжалованы в вышестоящем органе или вышестоящему должностному лицу, в органах прокуратуры РФ либо в суде

Электрошоковые устройства могут быть применены сотрудниками правоохранительных органов, например, для отражения нападения, пресечения преступления, задержания лица и пресечения массовых беспорядков.
Сотрудники правоохранительных органов, в частности полиции и войск национальной гвардии, в отдельных, установленных законодательством случаях вправе применять специальные средства, к которым относятся в том числе электрошоковые устройства (ч. 1 ст. 18, п. 5 ч. 2 ст. 21 Закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ; п. 7 ч. 2 ст. 20 Закона от 03.07.2016 N 226-ФЗ).

Рассмотрим данный вопрос на примере применения специальных средств (электрошокеров) сотрудниками полиции.

Сотрудник полиции вправе применить специальные средства в следующих случаях (п. п. 1 — 5, 7, 8 ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 21 Закона N 3-ФЗ):

-отражение нападения на гражданина или сотрудника полиции;
-пресечение преступления или административного правонарушения;
-пресечение сопротивления, оказываемого сотруднику полиции;
-задержание лица, застигнутого при совершении преступления и пытающегося скрыться;
-задержание лица, если это лицо может оказать вооруженное сопротивление;
-освобождение насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий, помещений, сооружений, -транспортных средств и земельных участков;
-пресечение массовых беспорядков и иных противоправных действий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи и организаций.

При этом необходимо учитывать, что сотруднику полиции запрещается применять специальные средства в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних лиц (за исключением ряда случаев), а также при пресечении незаконных собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований ненасильственного характера, которые не нарушают общественный порядок, работу транспорта, средств связи и организаций (ч. 1 ст. 22 Закона N 3-ФЗ).

Перед применением специальных средств сотрудник полиции обязан сообщить лицам, в отношении которых предполагается их применение, о том, что он является сотрудником полиции, предупредить их о своем намерении и предоставить им возможность и время для выполнения его законных требований. Однако если промедление создает непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина или сотрудника полиции либо может повлечь иные тяжкие последствия, сотрудник полиции вправе не предупреждать о своем намерении применить специальные средства (ч. 1, 2 ст. 19 Закона N 3-ФЗ).

Сотрудник полиции при применении специальных средств должен действовать с учетом создавшейся обстановки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении которых применяются такие средства, характера и силы оказываемого ими сопротивления. При этом он обязан стремиться к минимизации любого ущерба и в случае получения гражданином телесных повреждений в результате применения специальных средств оказать ему первую помощь, а также принять меры по предоставлению ему медицинской помощи в возможно короткий срок (ч. 3, 4 ст. 19 Закона N 3-ФЗ).
О причинении гражданину телесных повреждений в результате применения специальных средств полиция уведомляет его близких родственников (близких лиц) в возможно короткий срок, но не более 24 часов. Также о каждом случае причинения гражданину ранения либо наступления его смерти в результате применения сотрудником полиции специальных средств в течение 24 часов должен быть уведомлен прокурор (ч. 5, 6 ст. 19 Закона N 3-ФЗ).

Обратите внимание!
Действия сотрудника полиции, нарушающие права и законные интересы гражданина, могут быть обжалованы в вышестоящем органе или вышестоящему должностному лицу, в органах прокуратуры РФ либо в суде (ст. 53 Закона N 3-ФЗ).

Материал подготовлен специалистами Консультант Плюс/Азбука права

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От редакции

Против вас применяли электрошокер?

Аноним, 30 января 2020 19:20
У любой медали есть две стороны: полиция имеет право использовать электрошокер, а когда не имеет право? Полностью прочитав статью, я не понял, в каком случае наступает обязанность полиции, не применять электрошокер и к кому?

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