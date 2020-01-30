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Как составить заявление (жалобу) в прокуратуру?

18:01 30.01.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Заявление (жалобу) и необходимые документы можно направить в органы прокуратуры следующими способами (п. 2.1 Инструкции): почтовым отправлением; телеграфом; с помощью факсимильной связи; через официальный сайт;
на личном приеме должностного лица органа прокуратуры.

Как составить заявление (жалобу) в прокуратуру?
В органы прокуратуры можно обращаться с предложениями, заявлениями, жалобами и ходатайствами. Они могут быть изложены устно или письменно, а также в форме электронного документа
Сюжет: Инструкция
Как составить заявление (жалобу) в прокуратуру?

Как составить заявление (жалобу) в прокуратуру?Инструкция: Кто и как чистит дороги БердскаЕщё 147 новостей

В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются обращения граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, содержащие сведения о нарушении законов (п. 1 ст. 10 Закона от 17.01.1992 N

2202-1; п. 1.1 Инструкции, утв. Приказом Генпрокуратуры РФ от 30.01.2013 N 45).
В органы прокуратуры можно обращаться с предложениями, заявлениями, жалобами и ходатайствами. Они могут быть изложены устно или письменно, а также в форме электронного документа (пп. 1 п. 1.9 Инструкции).

При подготовке индивидуального письменного заявления или жалобы в прокуратуру (в том числе направляемых в электронной форме) рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Составьте заявление (жалобу)
В письменном заявлении (жалобе) необходимо указать (п. 2.8 Инструкции):
1) наименование органа прокуратуры, куда подается заявление, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица или его должность;
2) ваши фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии);
3) ваш почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения;
4) суть вопроса, а также сведения, достаточные для разрешения обращения.
При обращении в органы прокуратуры с заявлением следует указать, в частности, о каком содействии в реализации ваших прав и свобод вы просите, изложить обстоятельства нарушения законодательства, недостатки в работе органов власти и их должностных лиц, о которых вы сообщаете (пп. 3 п. 1.9 Инструкции).
При этом органы прокуратуры не разрешают сообщения о преступлениях. В случае поступления таких сообщений они передаются в орган, который уполномочен их рассматривать (п. 1.2 Приказа Генпрокуратуры РФ от 27.12.2007 N 212; п. 2.2 Инструкции).
Если вы подаете в органы прокуратуры жалобу, в ней целесообразно указать, в чем заключается нарушение прав и свобод или законных интересов ваших либо других лиц, о восстановлении или защите которых вы просите (пп. 4 п. 1.9 Инструкции);
5) вашу личную подпись;
6) дату обращения.
Заявление (жалоба), поступившее в форме электронного документа, обязательно должно содержать ваши фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения.
Отметим, что в случае отсутствия в заявлении (жалобе) фамилии или адреса заявителя, невозможности прочтения обращения, а также определения сути вопроса ответ по существу обращения не дается. В зависимости от причин, по которым ответ не дается, вас известят о направлении вашего обращения в другой орган власти или другому должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о необходимости представить дополнительные данные, о возврате обращения и возможности его повторной подачи. Обратная связь не предоставляется при отсутствии контактных данных заявителя или невозможности их прочтения (п. п. 2.8, 2.9, 2.11 Инструкции).

Шаг 2. Подготовьте необходимые документы и материалы
В подтверждение своих доводов вы можете приложить к письменному заявлению (жалобе) документы и материалы либо их копии (абз. 2 п. 2.8 Инструкции).
Например, в случае нарушения права на своевременную и в полном объеме выплату зарплаты следует приложить копию трудового договора, а также доказательства невыплаты зарплаты, если они имеются.
При направлении заявления (жалобы) в виде электронного документа приложения направляются в электронной форме (абз. 3 п. 2.8 Инструкции).
Обращения, содержащие аудиозаписи и (или) видеозаписи, ссылку (гиперссылку) на контент интернет-сайтов, являющихся хранилищем файлов аудиозаписей и видеозаписей, иных информационных файлов, рассматриваются при наличии изложения сути обращения (п. 2.9 Инструкции).

Шаг 3. Подайте заявление (жалобу) в прокуратуру
Заявление (жалобу) и необходимые документы можно направить в органы прокуратуры следующими способами (п. 2.1 Инструкции):
почтовым отправлением;
телеграфом;
с помощью факсимильной связи;
через официальный сайт;
на личном приеме должностного лица органа прокуратуры.

Материал подготовлен специалистами Консультант Плюс/Азбука права

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От редакции

С какими проблемами вы обращались к прокурору?

Аноним, 30 января 2020 19:12
Смысл это делать? Как маленькие.

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