Целый день без горячей воды и тепла сидели жители 11 квартала Бердска

Без тепла остались десятки домов

Жители 11 квартала Бердска четверг провели без тепла и горячей воды.

«11 квартал сидит без горячей воды и тепла», — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» читатели.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», авария произошла еще утром 30 января.

— Была аварийная ситуация. По большому счету от тепла отключали только один дом, без горячей воды много домов оставалось. Сейчас ситуация исправлена, идёт заполнение. Авария была планомерная, меняли участок трубы, начали отключение в районе половины десятого, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» заместитель директора по строительству МУП «КБУ» Александр Алексеенко.