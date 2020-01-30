30.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

За драку с командиром экипажа и мат на 3,6 года строго режима приговорил авиадебошира суд Новосибирска

18:54 30.01.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
0

Попало на видео поведение пьяного хулигана на борту судна, собиравшегося лететь рейсом «Новосибирск-Москва» из Толмачева. Буйного дебошира вывели из самолета. Но досталось и полицейским.

За драку с командиром экипажа и мат на 3,6 года строго режима приговорил авиадебошира суд Новосибирска
Дело авиадебошира дошло до приговора

В Новосибирской области осужден пассажир рейса Новосибирск-Москва за грубое нарушение общественного порядка, публичное оскорбление сотрудника транспортной полиции и нанесение побоев командиру воздушного судна. Об этом сегодня, 30 января, сообщили в главке Следственного комитета России.

Собранные следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины, намеревавшегося вылететь 14 мая 2019 года рейсом SU 1307 из Новосибирска в Москву. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганские действия на борту воздушного судна), ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти) и ст. 116 УК РФ (совершение иных насильственных действий).

— По данным следствия, 14 мая 2019 около 9 часов 40 минут мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при осуществлении посадки на борт воздушного судна рейса SU 1307 сообщением «Новосибирск-Москва», припаркованного на стояночном месте 2 терминала внутренних авиалиний аэропорта Толмачево, грубо нарушил общественный порядок, высказывая в адрес окружающих лиц нецензурные выражения и демонстрируя пренебрежительное отношение к пассажирам и экипажу борта воздушного судна. Экипаж пытался пресечь действия злоумышленника, но, не реагируя на их замечания, он нанес удары командиру воздушного судна. В связи с противоправным поведением мужчины экипаж воздушного судна был вынужден пригласить сотрудника полиции. При попытке доставить подсудимого в дежурную часть линейного отдела полиции для составления протокола об административном правонарушении он публично оскорбил прибывшего по вызову сотрудника транспортной полиции, который пресек его хулиганские действия, — рассказали в СКР.

Приговором суда авиадебоширу назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Зачем напиваются перед посадкой?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мишустин закрыл границу на Дальнем Востоке из-за коронавируса
19:30 30-01-2020
Мишустин закрыл границу на Дальнем Востоке из-за коронавируса
БердскПереселенцы судятся с властью: взамен аварийного жилья они хотят денег, а не квартир в новостройке Бердска
19:14 30-01-2020
Переселенцы судятся с властью: взамен аварийного жилья они хотят денег, а не квартир в новостройке Бердска
За драку с командиром экипажа и мат на 3,6 года строго режима приговорил авиадебошира суд Новосибирска
18:54 30-01-2020
За драку с командиром экипажа и мат на 3,6 года строго режима приговорил авиадебошира суд Новосибирска
Исчезнет наличка к 2035 году в России
18:30 30-01-2020
Исчезнет наличка к 2035 году в России
Помощи с переездом в Крым попросили французы
18:15 30-01-2020
Помощи с переездом в Крым попросили французы
БердскЦелый день без горячей воды и тепла сидели жители 11 квартала Бердска 2
18:09 30-01-2020
Целый день без горячей воды и тепла сидели жители 11 квартала Бердска
БердскКак составить заявление (жалобу) в прокуратуру? 1
18:01 30-01-2020
Как составить заявление (жалобу) в прокуратуру?
БердскМедицинские маски сметают из-за коронавируса с полок аптек в России. В Бердске маски есть
18:00 30-01-2020
Медицинские маски сметают из-за коронавируса с полок аптек в России. В Бердске маски есть
БердскНе верят в гибель летчика Валерия Матвеева в Сирии из-за проводов его родные в Бердске
17:54 30-01-2020
Не верят в гибель летчика Валерия Матвеева в Сирии из-за проводов его родные в Бердске
Когда полиция может применять электрошокеры в отношении граждан России? 1
17:52 30-01-2020
Когда полиция может применять электрошокеры в отношении граждан России?