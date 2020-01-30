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Путин поручил усилить ответственность за оскорбление до 1 июля 2020 года

19:45 30.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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Кроме того, президент предлагает усовершенствовать механизм опровержения недостоверной информации.

Путин поручил усилить ответственность за оскорбление до 1 июля 2020 года
Путин поручил изучить вопрос усиления ответственности за оскорбление

Российский лидер Владимир Путин поручил администрации президента рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление. Соответствующее поручение по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека опубликовано пресс-службой Кремля.

«Рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации», — говорится в документе.

Как отмечается, это необходимо сделать до 1 июля 2020 года.

В декабре 2019 года президент поддержал идею о привлечении к ответственности чиновников за оскорбления и хамство в адрес граждан.

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