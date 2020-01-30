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Требует компенсации в 7,5 млн рублей осужденный экс-губернатор Новосибирской области Юрченко

20:00 30.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бывший чиновник обратился с иском в отношении Минфина в лице регионального казначейства. Василий Юрченко хочет возместить моральный и имущественный вред в связи с незаконным уголовным преследованием.

Требует компенсации в 7,5 млн рублей осужденный экс губернатор Новосибирской области Юрченко
Дело экс-губернатора Василия Юрченко рассматривали в суде более двухлет

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко в суде потребовал возмещения компенсации морального и имущественного вреда за незаконное уголовное преследование, узнал «Курьер. Среда. Бердск» 30 января.

— В Октябрьский районный суд Новосибирска поступило два исковых заявления экс-губернатора Новосибирской области Юрченко Василия Алексеевича к Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления федерального казначейства по Новосибирской области: 1) о возмещении морального вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования по ч.2 ст. 286 УК РФ по факту превышения должностных полномочий. Истцом заявлена сумма компенсации морального вреда в размере 3 335 000 руб. 2) о возмещении имущественного вреда в виде понесенных расходов на оплату услуг адвокатов в размере 4 250 450 руб., — говорится в сообщении Октябрьского суда, опубликованному в четверг.

В марте 2014 года губернатор Новосибирской области Василий Юрченко лишился своего поста «в связи с утратой доверия», а в мае следователи возбудили в отношении него уголовное дело сначала о халатности (его впоследствии отменили), а затем, в августе, — о превышении полномочий. Речь шла о 18 миллионах рублей, которые региональный бюджет, по данным следствия, недополучил именно по вине Юрченко в 2010 году.

По версии следствия, глава региона пролоббировал продажу недостроя и земли одного из предприятий по заниженной цене. Второе уголовное дело о превышении должностных полномочий СК возбудил в начале сентября – якобы в мае 2012 года Юрченко подписал незаконное распоряжение о переводе земельного участка, находившегося в собственности РФ, на котором располагался военный полигон, из категории земель обороны и безопасности в категорию земель сельскохозяйственного назначения.

В феврале 2017 года стало известно, что следователи закрыли за отсутствием состава преступления второе уголовное дело о превышении должностных полномочий. 19 октября 2017 года Центральный районный суд Новосибирска признал экс-губернатора области Василия Юрченко виновным в превышении полномочий и приговорил к трем годам условного заключения. Защита обжаловала приговор, но в марте 2018 года Новосибирский областной суд оставил его без изменения, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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От редакции

Получит сполна?

Раиса, 30 января 2020 21:09
Просто оклеветали и очернили порядочного человека. Возместить в полном объёме моральный и материальный вред.
Андрей, 30 января 2020 22:08
А у кого доверия к нему нет? Пусть и обращается к нему.

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